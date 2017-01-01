Жан Тодт: Однажды Формулу-1 могут запретить

Президент FIA Жан Тодт считает, что если Формула-1 не будет следовать курсу на экологичность и гибридные технологии, то однажды такие виды гонок могут запретить.«Очевидно, что автоспорт несёт определённую ответственность перед обществом, а Формула-1, как его вершина – особую.Определённую озабоченность в обществе вызывает потребление табака и алкоголя, есть организации, которые хотели бы запретить людям пить и курить. И если Формула-1 будет и дальше расточительно использовать естественные ресурсы, то лет через двадцать захотят запретить и её.Нужно следовать общим тенденциям, работать на передовых рубежах, тогда общество нас поддержит. Я думаю, что тот подход, который сейчас используется в Формуле-1, уважается во всём мире».