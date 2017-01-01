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Льюис Хэмилтон: Здорово сражаться с Ferrari и с гонщиком высокого уровня

Льюис Хэмилтон: Здорово сражаться с Ferrari и с гонщиком высокого уровня

Попав в трафик после пит-стопа, Льюис Хэмилтон упустил победу в Австралии, но не считает это поражением...

- Льюис, вы выглядите довольным, несмотря на проигрыш в гонке…
- Я бы не стал говорить, что доволен. Но всё надо рассматривать в контексте. Если вспомнить, с чего мы начинали, как изменился регламент, и сколько усилий мы вложили в подготовку к сезону, а здесь вели столь плотную борьбу за победу, и при этом я уступил не так много – нам есть чем гордиться.

Я мог сегодня выиграть. Вероятно, что-то можно было сделать лучше, но я максимально выложился. Я позитивно отношусь к этому уик-энду. Мы понимали, что борьба получится очень плотной, но я искренне верю, что мы можем их опередить. Здорово, что Ferrari снова в лидерах – спорту идет на пользу наша борьба. С нетерпением жду следующего шанса.

- Поговорим о пит-стопе. Складывается впечатление, что возникла какая-то путаница, что вы не должны были так рано заезжать в боксы…
- Не думаю, что была какая-то противоречивая информация. Команда спросила меня, выдержит ли резина столь длинную серию кругов. Когда мы планировали стратегию, вероятно, она не была оптимальной.

Прежде всего, нам не хватало скорости, чтобы оторваться от Себастьяна. Мы поняли это довольно рано, и я придерживался плана, но в итоге он не сработал. Конечно, мы должны заняться этой областью. Мы постараемся что-нибудь изменить, чтобы ситуация улучшилась. У нас с Ferrari сопоставимый темп. Но мы продолжим прогрессировать, чтобы прибавить в скорости в следующих гонках.

- Судя по всему, одним из ваших главных соперников станет Себастьян Феттель. Как складывались ваши отношения? Они изменились?
- Я не стал бы проводить сравнения. Я не так много гонок боролся с Себастьяном, но мы всегда уважали друг друга, и я уверен, что так будет и дальше.

- Какие поединки доставляют вам больше удовольствия: когда вы сражаетесь с напарником или с гонщиком из другой команды?
- Гораздо интереснее бороться с гонщиком из другой команды.

- Сегодня у вас с Себастьяном не было реальных соперников…
- В этом году сильные гонщики будут бороться на равных, а лучшие окажутся впереди. Конечно, было бы здорово, если бы Фернандо Алонсо тоже участвовал в наших поединках, но в ближайшем будущем этого не произойдет.

По крайней мере, у нас есть отличный гонщик – Себастьян Феттель. Это четырехкратный чемпион мира. Он сделал невероятную карьеру в Формуле-1 и остается сильным соперником, с которым придется считаться еще много лет. Я благодарен за то, что могу бороться с ним. Здорово сражаться с Ferrari и с гонщиком высокого уровня!

- При подготовке к новому сезону вы изменили подход?
- Я делал то же самое, что и каждый год: путешествовал, наслаждался жизнью. Все судят по тому, что видят... Если вспомнить прошлые сезоны, я всегда приезжал на первую гонку в отличной форме. За три года я завоевал три поула в Австралии. Я всегда готов к сезону, и ничто из моих занятий меня не отвлекает. А их было столько же, сколько обычно. Конечно, в этом году я больше тренировался.

- Так вы отреагировали на события прошлого года?
- Разумеется, больше, чем когда-либо, я хочу завоевать титул. В прошлом году кому-то казалось, что я уже не могу испытывать такую страсть к победам, но всё наоборот – моё желание побеждать стало в два раза сильнее. После этой гонки я вернусь домой, хотя обычно остаюсь в Азии и тренируюсь в жарких условиях. На этот раз я вернусь домой, расслаблюсь, сосредоточусь на работе и постараюсь быть в хорошей форме и готовым к следующей гонке. Я считаю, что могу побеждать, и хочу это делать ради команды, болельщиков и себя.
По материалам: f1news
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