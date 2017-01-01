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Ники Лауда: Боттас отлично справился

Ники Лауда: Боттас отлично справился

В Мельбурне Валттери Боттас провёл первый Гран-при в составе Mercedes, совсем немного уступив Льюису Хэмилтону в квалификации и гонке. Ники Лауда доволен дебютом финна.

Ники Лауда: «Я ждал от Валттери, что в новой команде за рулём новой машины он сразу будет быстр. Так и получилось. Вряд ли мы могли ждать большего.

Когда Нико Росберг объявил об отставке, мы с Тото Вольффом стали обсуждать возможных кандидатов. В моём списке Боттас всегда был первым номером. Нам нужен был молодой, опытный и быстрый гонщик. Приглашение Верляйна я считал слишком рискованным – у него нет необходимого опыта. Теперь мы знаем, что сделали правильный выбор.

Боттас отлично справился и уверенно прогрессировал по ходу уик-энда. В первой тренировке он уступил Хэмилтону 0,583 секунды, во второй – 0,556, в третьей опередил напарника.

В квалификации Валттери проиграл всего 0,293 секунды, а в гонке финишировал с отставанием в 1,2 секунды. Не думаю, что Нико мог добиться большего, если бы был здесь, но Валттери впервые выступал на этой машине.

Мне понравилось, как Льюис начал сезон – он спокоен и уверен в себе. И они отлично ладят с Валттери. В команде гармоничная ситуация, надеюсь, так будет и дальше».
По материалам: f1news
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