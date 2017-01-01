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Себастьян Феттель: Гран-при получился немного безумным, но в хорошем смысле

Себастьян Феттель: Гран-при получился немного безумным, но в хорошем смысле

В Мельбурне (Австралия)  на первом в сезоне-2017 этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Австралии состоялась  гонка.

Победил четырехкратный чемпион мира, немецкий пилот Себастьян Феттель за рулем Ferrari, проехав дистанцию в 307,574 км за 1 час 24 минуты 11,67 секунды и опередив двух гонщиков из команды Mercedes - стартовавший с поула британца Льюис Хэмилтон на 9.975 секунды, его напарника финна Валттери Боттаса – на 11.250.

Феттель выиграл впервые с Гран-при Японии 2012 года и возглавил личный зачет. После финиша немецкий гонщик не скрывал своей радости.
Себастьян Феттель: «Просто невероятно! Спасибо всем за фантастический Гран-при – он получился немного безумным, но в хорошем смысле. Когда я возвращался на пит-лейн, болельщики выбежали на трассу с флагами Ferrari! Это было невероятно, спасибо за поддержку! Нам нужна была эта победа. Вся команда напряженно работала, парни мало спали как на трассе, так и на базе. Машина была великолепна, мне нравилось ее пилотировать. Спасибо!
Впереди ещё много гонок, поэтому сейчас мы просто наслаждаемся успехом. Как я уже сказал, мы провели напряженную зиму, но сегодня увидели невероятную гонку. Не могу сказать, что я полностью доволен стартом – он получился немного нервным из-за пробуксовки – я едва не пропустил Валттери Боттаса в первом повороте, но смог хорошо выйти из поворота.
После этого я старался прессинговать Льюиса, чтобы в Mercedes видели – мы рядом и ведем борьбу. Конечно, мне повезло, что Льюис застрял в трафике, но при этом у меня с шинами все было в порядке, а машина быстра. Прекрасная работа команды!
По сравнению с прошлым годом новые машины позволяют активно атаковать. Прежде можно было атаковать первые несколько кругов, а потом шины теряли эффективность. Сейчас шины тоже немного теряют эффективность, но при этом можно продолжать атаковать, тормозить в тех же точках. Машина словно кричит: «Давай еще, еще!». Пилотировать очень интересно, особенно в быстрых поворотах. Отличная гонка, я получил удовольствие».

Через две недели в Китае состоится второй этап чемпионата мира.
По материалам: f1news
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