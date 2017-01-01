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Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Австралии
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при АвстралииВ Мельбурне (Австралия)  на первом в сезоне-2017 этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Австралии состоялась  гонка.

Победил четырехкратный чемпион мира, немецкий пилот Себастьян Феттель за рулем Ferrari, проехав дистанцию в 307,574 км за 1 час 24 минуты 11,67 секунды. Вторым финишировал, стартовавший с поула,  британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) проиграв Феттелю 9.975 секунды. Тройку призеров замкнул  дебютант команды Mercedes – финн Валттери Боттас с отставанием в 11.250 секунды.

Семь гонщиков не финишировали.

Автором лучшего круга стал, финишировавший сегодня четвертым, финн  Кими Райкконен (Ferrari) -  1:26.538 (56 круг, 220.605 км/ч).

В личном зачете лидирует Себастьян Феттель (25 очков), опережая Льюиса Хэмилтона на 7 очков, его напарника Валттери Боттаса на 10.
 
Кубок конструкторов возглавила Scuderia Ferrari (37 очков. На втором метсте Mercedes AMG Petronas F1 Team (33), на третьем - Red Bull Racing (10).

Через две недели в Китае состоится второй этап чемпионата мира.

Формула-1. Первый этап. Гран-при Австралии. Мельбурн (Австралия) 26 марта  
Гонка (58 кругов, 307,574 км)
1. Себастьян Феттель (Ferrari)  - 1:24.11.67
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +9.975
3. Валттери Боттас (Mercedes) +11.250
4. Кими Райкконен (Ferrari) +22.393
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +28.827
6. Фелипе Масса (Williams)  83.386
7. Серхио Перес (Force India) +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1 круг
9. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
10. Эстебан Окон (Force India) +1 круг
11. Нико Хюлькенберг (Renault) +1 круг
12. Антонио Джовинацци (Sauber) +2 круга
13. Стоффель Вандорн (McLaren) + 2 круга

Лучший круг: Кими Райкконен (Ferrari) 1:26.538 (56 круг, 220.605 км/ч)

Не финишировали:
Фернандо Алонсо (McLaren) – механические проблемы (51-й круг)
Кевин Магнуссен (Haas) – подвеска (47)
Лэнс Стролл (Williams)- тормоза (41)
Даниэль Риккардо (Red Bull) – силовая установка (26)
 Маркус Эрикссон (Sauber) – гидравлика (22)
Джолион Палмер (Renault) – тормоза (16)
Ромен Грожан (Haas) – мотор (14)

Положение в чемпионате (после первого этапа)
Личный зачет
1. Себастьян Феттель (Ferrari)  - 25 очков
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 18
3. Валттери Боттас (Mercedes)  - 15
4. Кими Райкконен (Ferrari) - 12
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) - 10
6. Фелипе Масса (Williams)  - 8
7. Серхио Перес (Force India) - 6
8. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) - 4
9. Даниил Квят (Toro Rosso)  - 2
10. Эстебан Окон (Force India) -  1

Кубок конструкторов
1. Scuderia Ferrari – 7 очков
2. Mercedes AMG Petronas F1 Team - 33
3. Red Bull Racing – 10
4. Williams Martini Racing – 8
5. Sahara Force India F1 Team – 7
6. Scuderia Toro Rosso - 6
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