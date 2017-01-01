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Формула-1. Гран-при Австралии. Хэмилтон выиграл квалификацию

Формула-1. Гран-при Австралии. Хэмилтон выиграл квалификацию

В Мельбурне (Австралия) проходит первый в сезоне-2017 этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Австралии. Состоялась квалификация.

Британский пилот Льюис Хэмилтон (Mercedes) завоевал поул, проехав лучший круг за 1 минуту 22,188 секунды.  Этот поул стал для него 62-м в карьере и шестым на австралийской трассе. С ним с первого ряда в гонке будет стартовать Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.268.
Со второго ряда гонку начнут их напарники – Валттери  Боттас (+0.293) и Кими Райкконен (+0.845).
С третьего ряда стартуют Макс Ферстаппен (Red Bull) и Ромен Грожан (Haas).

Гонка Гран-при Австралии  состоится в воскресенье, 2 6 марта начнется в 8:00 по киевскому времени.

Формула-1. Первый этап. Гран-при Австралии. Мельбурн (Австралия) 25 марта  
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:22.188
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.268
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.293
4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.845
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.297
6. Ромен Грожан (Haas) +1.886
7. Фелипе Масса (Williams) +2.255
8. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +2.299
9. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.324
10. Даниэль Риккардо (Red Bull) — без времени

Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес (Force India) — 1:25.081
12. Нико Хюлькенберг (Renault) — 1:25.091
13. Фернандо Алонсо (McLaren) — 1:25.425
14. Эстебан Окон (Force India) — 1:25.568
15. Маркус Эрикссон (Sauber) — 1:26.465

Выбыли после первого сегмента:
16. Антонио Джовинацци (Sauber) — 1:26.419
17. Кевин Магнуссен (Haas) — 1:26.847
18. Стоффель Вандорн (McLaren) — 1:26.858
19. Лэнс Стролл (Williams) — 1:27.143
20. Джолион Палмер (Renault) — 1:28.244
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