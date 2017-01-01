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Формула-1. Гран-при Австралии. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Австралии. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

В Мельбурне (Австралия) проходит первый в сезоне-2017 этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Австралии. Состоялась третья сессия свободных заездов.

Протокол возглавил четырехкратный чемпион мира, немецкий пилот Себастьян Феттель за рулем «Ferrari», проехав лучший круг за 1 минуту 23,380 секунды.  Вторым стал финн Вальттери Боттас (Mercedes), уступив Феттелю 0,479 секунды. Тройку замкнул обладатель лучшего времени в первой и второй сессиях британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) с отставанием в 0,490 секунды. Первая тройка пилотов проехала по 12 кругов.

Формула-1. Первый этап. Гран-при Австралии. Мельбурн (Австралия) 25марта  
Третья сессия свободных заездов
1. Себастьян Феттель (Ferrari) 1:23.380
2. Валттери Боттас (Mercedes) +0.479
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — +0.490
4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.608
5. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.683
6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.712
7. Ромен Грожан (Haas) +2.201
8. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +2.568
9. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.669
10. Кевин Магнуссен (Haas) +2.758
11. Фелипе Масса (Williams) +2.857
12. Макс Ферстаппен (Red Bull) +2.889
13. Серхио Перес (Force India) +3.077
14. Фернандо Алонсо (McLaren) +3.176
15. Стоффель Вандорн (McLaren) +3.319.
16. Эстебан Окон (Force India) +3.723
17. Лэнс Стролл (Williams) +3.947
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.022
19. Джолион Палмер (Renault) +4.940
20. Антонио Джовинацци (Sauber) +5.203
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