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Льюис Хэмилтон: Чем больше соперников, тем лучше

Льюис Хэмилтон: Чем больше соперников, тем лучше

Накануне первого Гра-при сезона, в Австралии, Льюис Хэмилтон признал, что не знает, какова расстановка сил в пелотоне.

- Считаете ли вы сезон 2016 года незавершённым, потому что не смогли завоевать титул? Помните ли вы об этом, начиная новый чемпионат?
- Нет, я не считаю его незавершённым. Это был хороший год, я многому научился. Я вынес из него немало позитивного, и буду использовать это в новом сезоне. Я хочу выйти на старт ещё сильнее, чем прежде. Я готов физически и психологически лучше, чем когда-либо. Мне самому интересно посмотреть, как это отразится на моём выступлении в этот уик-энд. Я сильнее, чем прежде, хочу выиграть четвёртый титул.

- Если оглянуться назад, можно ли сказать, что ваша борьба с Нико Росбергом всегда проходила корректно?
- Я не оглядываюсь назад. То, что произошло в 2016-м, меня больше не интересует. Так же, как год назад меня не интересовало то, что произошло в 2015-м. Я сосредоточен только на будущем. Какой смысл ломать себе голову над тем, что ты всё равно не можешь изменить? Я могу повлиять только на то, что ждёт меня впереди.

- Какое впечатление произвёл на вас Валттери Боттас? Соответствует ли это впечатление тому, что вы представляли?
- Я стараюсь не составлять впечатления заранее, чтобы избежать предвзятости. Так что я не представлял себе, будет Боттас вот таким или вот таким. Я просто хотел построить с ним нормальные рабочие отношения, и до сих пор нам это удавалось. Только таким образом команда может двигаться вперёд. То же касается и нашего нового технического директора Джеймса Эллисона. В команде появились свежие идеи, новые методы работы. Свежая кровь – это всегда хорошо. Если же говорить о Боттасе – пока сражение ещё даже не началось.

- Спустя так много лет в Формуле-1, возникают ли ситуации, когда вам становится скучно?
- Во время гонок – нет, никогда. Может быть, на тестах... Но уже на свободных заездах ситуация другая. Я не сказал бы, что это особенно волнующий момент, но перед тобой стоят определённые задачи. Это стимулирует. К тому же, ты никогда не знаешь, что произойдёт. Проблема с машиной может возникнуть прямо в начале тренировки, и тогда ты должен с ней справиться. Я не знаю, как всё сложится здесь, в Австралии. Но я знаю, что выступаю в лучшей команде Формулы-1.

- Машины стали ещё тяжелее. Влияет ли это на скорость, и увеличивается ли из-за этого нагрузка на шины?
- Дополнительный вес чувствуется. Честно говоря, я не понимаю, зачем нам такие тяжёлые машины. Небольшой вес даёт возможность ехать быстрее, машины становятся физически более требовательными – это было бы великолепно. Пилот всегда хочет дойти до предела, но в последние годы мы к нему даже не приближаемся.

- Вы снова и снова повторяете, что Ferrari – очевидные фавориты...
- Я не говорил, что уверен в этом. Я просто пытаюсь анализировать результаты тестов. Машины Ferrari были самыми быстрыми. Да, у нас возникло несколько небольших проблем, мы могли ехать и быстрее. Но честное слово – я не знаю, на одном ли мы уровне с Ferrari, или может быть, они или мы впереди. Я надеюсь, что борьба будет плотной. На мой взгляд, если между нами развернётся настоящая битва за титул, это было бы лучше всего. Просто великолепно. Борьба с другой командой, а не только со своим напарником, за титул доставляет мне гораздо большее удовольствие. Чем больше соперников, тем лучше.

Я уверен, что потребуется несколько гонок, чтобы действительно понять, какова расстановка сил. Мельбурн совершенно не похож на Шанхай или Бахрейн. Хорошо, если мы получим представление о том, кто чего стоит, к Гран-- при России. Здесь, в Австралии, мы лишь поймём, кто лучше всех начал сезон.
По материалам: f1news
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