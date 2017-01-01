Льюис Хэмилтон: Чем больше соперников, тем лучше

Накануне первого Гра-при сезона, в Австралии, Льюис Хэмилтон признал, что не знает, какова расстановка сил в пелотоне.- Нет, я не считаю его незавершённым. Это был хороший год, я многому научился. Я вынес из него немало позитивного, и буду использовать это в новом сезоне. Я хочу выйти на старт ещё сильнее, чем прежде. Я готов физически и психологически лучше, чем когда-либо. Мне самому интересно посмотреть, как это отразится на моём выступлении в этот уик-энд. Я сильнее, чем прежде, хочу выиграть четвёртый титул.- Я не оглядываюсь назад. То, что произошло в 2016-м, меня больше не интересует. Так же, как год назад меня не интересовало то, что произошло в 2015-м. Я сосредоточен только на будущем. Какой смысл ломать себе голову над тем, что ты всё равно не можешь изменить? Я могу повлиять только на то, что ждёт меня впереди.- Я стараюсь не составлять впечатления заранее, чтобы избежать предвзятости. Так что я не представлял себе, будет Боттас вот таким или вот таким. Я просто хотел построить с ним нормальные рабочие отношения, и до сих пор нам это удавалось. Только таким образом команда может двигаться вперёд. То же касается и нашего нового технического директора Джеймса Эллисона. В команде появились свежие идеи, новые методы работы. Свежая кровь – это всегда хорошо. Если же говорить о Боттасе – пока сражение ещё даже не началось.- Во время гонок – нет, никогда. Может быть, на тестах... Но уже на свободных заездах ситуация другая. Я не сказал бы, что это особенно волнующий момент, но перед тобой стоят определённые задачи. Это стимулирует. К тому же, ты никогда не знаешь, что произойдёт. Проблема с машиной может возникнуть прямо в начале тренировки, и тогда ты должен с ней справиться. Я не знаю, как всё сложится здесь, в Австралии. Но я знаю, что выступаю в лучшей команде Формулы-1.- Дополнительный вес чувствуется. Честно говоря, я не понимаю, зачем нам такие тяжёлые машины. Небольшой вес даёт возможность ехать быстрее, машины становятся физически более требовательными – это было бы великолепно. Пилот всегда хочет дойти до предела, но в последние годы мы к нему даже не приближаемся.- Я не говорил, что уверен в этом. Я просто пытаюсь анализировать результаты тестов. Машины Ferrari были самыми быстрыми. Да, у нас возникло несколько небольших проблем, мы могли ехать и быстрее. Но честное слово – я не знаю, на одном ли мы уровне с Ferrari, или может быть, они или мы впереди. Я надеюсь, что борьба будет плотной. На мой взгляд, если между нами развернётся настоящая битва за титул, это было бы лучше всего. Просто великолепно. Борьба с другой командой, а не только со своим напарником, за титул доставляет мне гораздо большее удовольствие. Чем больше соперников, тем лучше.Я уверен, что потребуется несколько гонок, чтобы действительно понять, какова расстановка сил. Мельбурн совершенно не похож на Шанхай или Бахрейн. Хорошо, если мы получим представление о том, кто чего стоит, к Гран-- при России. Здесь, в Австралии, мы лишь поймём, кто лучше всех начал сезон.