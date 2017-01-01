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Формула-1. Гран-при Австралии: превью

Формула-1. Гран-при Австралии: превью

24-26 марта в Мельбурне (Австралия) состоится первый в сезоне этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Австралии.

С 1996 года и по настоящее время проводится на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне, в 1985-1995 проходил на трассе в Аделаиде и закрывал сезон, а в 1996-м переехал в Мельбурн.  Трасса носит временный статус и проложена по дорожкам Альберт-парка, который находится в деловом центре города.

История Гран-при Австралии начинается с 1928 года, однако только с сезона 1985 года Гран-при официально включен в чемпионат мира Формула-1.

Больше всего побед на Гран-при Австралии одержал Михаэль Шумахер - четыре (2000, 2001, 2002, 2004г.г.) и команда McLaren - 12.

Из действующих пилотов трижды первенствовал Дженсон Баттон (2009, 2010, 2012), дважды Льюис Хэмилтон (2008, 2015) и Кими Райкконнен (2007, 2013). По одной победе на счету Фернандо Алонсо (2006), Себастьяна Феттеля (2011).

В прошлом году победил Нико Росберг, завершивший карьеру по окончании сезона. Вместе с ним на подиум поднимался его напарник Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель (Ferrari).  
 
Фаворитом предстоящего Гран-при букмекеры считают трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (1,91). Шансы его нового напарника Валттери Боттаса (7,00), оцениваются ниже шансов Себастьяна Феттеля (4,50).

На время проведения Гран-при синоптики обещают теплую и солнечную погоду:
пятница - +21-24 С;
суббота – до +27 С;
воскресенье – до +28С.

Формула-1. Первый этап. Гран-при Австралии. Мельбурн (Австралия) 24-26 марта  
Место проведения: Мельбурн, Австралия
Трасса: «Альберт Парк»

Длина круга: 5.303 м
Дистанция гонки: 307.574 м
Количество кругов: 58

Последняя гонка – 2016 год
Победитель: Нико Росберг (Mercedes)  —1ч48:15.565
2-е место. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – +8.060
3-е место. Себастьян Феттель (Ferrari)  – +9.643
Поул-позиция: Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:23.837
Быстрый круг:  Даниэль Риккардо  (Red Bul)  — 1:28.997

Расписание Гран-При Австралии (время киевское)
Пятница, 24 марта
03:00 – 04:30: Первая сессия свободных заездов
07:00 – 08:30: Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 25 марта
05:00 – 06:00: Третья сессия свободных заездов
08:00: Квалификация

Воскресенье, 26 марта
08:00: Гонка
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