Формула-1. Гран-при Австралии: превью

Формула-1. Первый этап. Гран-при Австралии. Мельбурн (Австралия) 24-26 марта

24-26 марта в Мельбурне (Австралия) состоится первый в сезоне этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Австралии.С 1996 года и по настоящее время проводится на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне, в 1985-1995 проходил на трассе в Аделаиде и закрывал сезон, а в 1996-м переехал в Мельбурн. Трасса носит временный статус и проложена по дорожкам Альберт-парка, который находится в деловом центре города.История Гран-при Австралии начинается с 1928 года, однако только с сезона 1985 года Гран-при официально включен в чемпионат мира Формула-1.Больше всего побед на Гран-при Австралии одержал Михаэль Шумахер - четыре (2000, 2001, 2002, 2004г.г.) и команда McLaren - 12.Из действующих пилотов трижды первенствовал Дженсон Баттон (2009, 2010, 2012), дважды Льюис Хэмилтон (2008, 2015) и Кими Райкконнен (2007, 2013). По одной победе на счету Фернандо Алонсо (2006), Себастьяна Феттеля (2011).В прошлом году победил Нико Росберг, завершивший карьеру по окончании сезона. Вместе с ним на подиум поднимался его напарник Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель (Ferrari).Фаворитом предстоящего Гран-при букмекеры считают трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (1,91). Шансы его нового напарника Валттери Боттаса (7,00), оцениваются ниже шансов Себастьяна Феттеля (4,50).На время проведения Гран-при синоптики обещают теплую и солнечную погоду:пятница - +21-24 С;суббота – до +27 С;воскресенье – до +28С.Мельбурн, Австралия«Альберт Парк»5.303 м307.574 м58Нико Росберг (Mercedes) —1ч48:15.565Льюис Хэмилтон (Mercedes) – +8.060Себастьян Феттель (Ferrari) – +9.643Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:23.837Даниэль Риккардо (Red Bul) — 1:28.99703:00 – 04:30: Первая сессия свободных заездов07:00 – 08:30: Вторая сессия свободных заездов05:00 – 06:00: Третья сессия свободных заездов08:00: Квалификация08:00: Гонка