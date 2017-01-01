Росберг исключает возвращение в Формулу-1

В интервью Auto Motor und Sport действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг, в конце прошлого года объявивший об отставке, исключил возможность возвращения в Формулу-1.«После заявления об отставке мне понадобилось какое-то время, чтобы перестроиться и понять, что я хочу делать дальше, но последние месяцы получились фантастическими.Это другая жизнь. Я по-прежнему уделяю много времени тренировкам, что позволяет поддерживать себя в хорошей форме и вносит определённую упорядоченность, но если прежде они были обязанностью, то теперь я тренируюсь ради удовольствия.Для себя я исключаю возможность возвращения в Формулу-1. Эта невероятная глава моей жизни осталась позади. И я рад сделать следующий шаг. Надеюсь, этот период будет не менее интересным. Пока я в поиске, но участие в каких-то других гонках, выступление в DTM или в Ле-Мане, я не рассматриваю. Я полностью отдавал себя спорту, а теперь буду заниматься чем-то другим, оставшись преданным болельщиком гонок.Конечно, я буду смотреть все Гран-при по телевизору. Какие-то странные ощущения могут возникнуть, к примеру, если Валттери Боттас за рулём моей машины завоюет поул. Но я к этому готов. Команда сильна, вероятность того, что они и в этом году будут очень конкурентоспособны, весьма велика».Напомним, 24-26 марта в Мельбурне (Австралия) стратует первый в сезоне-2017 этап