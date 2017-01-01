В интервью Auto Motor und Sport действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг, в конце прошлого года объявивший об отставке, исключил возможность возвращения в Формулу-1.
16:23 МакГрегор хочет провести бой с Мейвезером в сентябре 27 | Бокс
15:35 Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео) 68 | Теннис / Видео
15:01 Эмиль Хегле Свендсен: Я не виноват в срыве вечеринки 104 | Биатлон
14:40 Пидручный: Есть изменения в лучшую сторону, но пока не удается стабильно попадать в десятку 91 | Биатлон
14:13 Юлия Джима: Для борьбы за подиум мне всегда чего-то не хватало 89 | Биатлон
13:56 Тото Вольф уличил Red Bull в ловле призраков 102 | Формула-1
13:50 Росберг исключает возвращение в Формулу-1 91 | Формула-1
13:23 Лучший биатлонист планеты выступил с громким заявлением 144 | Биатлон
12:34 Украинцы завоевали две медали на турнире по спортивной гимнастике в Баку 150 | Гимнастика / Главные новости спорта
11:03 Джейкобс объяснил, почему не взвешивался в день боя с Головкиным 161 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Март 2017 (395)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.