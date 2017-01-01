Валттери Боттас: Борьба за победу невероятно мотивирует

Британская The Times цитирует гонщика Валттери Боттаса, рассказавшего о своих ожиданиях от нового сезона, стартующего на этой неделе.«Я понимаю, что выступать в одной команде с Льюисом будет очень непросто. Хэмилтон – великий гонщик, чемпион мира, а я пока не одержал ни одной победы. Все козыри на его стороне, но я уверен в себе и знаю, на что способен за рулем машины, позволяющей побеждать.Я получил уникальный шанс и сделаю все, чтобы гарантировать себе место в этой команде на долгосрочную перспективу. Я пришел в эту команду, чтобы побеждать. Борьба за победу невероятно мотивирует».Напомним, 24-26 марта в Мельбурне (Австралия) состоится первый в сезоне-2017 этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Австралии.