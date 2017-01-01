Экклстоун: Хэмилтон может объявить об отставке

В этот уик-энд Льюис Хэмилтон начнёт свой 11-й сезон в Формуле 1 и пятый в заводской команде Mercedes. В прошлом году британец уступил титул напарнику, но Нико ушел из гонок и многие считают, что без привычного соперничества Хэмилтон легко выиграет титул.В эфире британского SkySport бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун заявил, что после этого Льюис, которого он не раз называл «лучшим из чемпионов, которые у нас были», может покинуть чемпионат.«Я беспокоюсь, что Льюис решит про себя: «Я знаю, что должен сделать. Нужно стартовать во всех гонках с поула, выиграть все гонки, и объявить об отставке в конце года». Остаётся надеяться, что он этого не сделает».Напомним, 24-26 марта в Мельбурне (Австралия) состоится первый в сезоне-2017 этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Австралии.