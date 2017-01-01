Деймон Хилл: В этом году Льюис Хэмилтон удвоит усилия

В прошлом году Льюис Хэмилтон упустил титул в последней гонке сезона, хотя одержал больше побед, чем напарник. По мнению чемпиона 1996 года Деймона Хила, теперь Льюис удвоит усилия, чтобы вернуть себе титул.«Вероятно, Льюис расстроен прошлогодним проигрышем. Я уверен, что упустив свой шанс, он хочет всё сделать правильно.Нико ушёл из спорта, поскольку не выдержал прессинга борьбы. Он полностью выложился, чтобы завоевать титул в прошлом году, ведь таких шансов бывает не очень много. Если Льюис куда-нибудь уезжает, даёт выход чувствам и делает то, что ему нужно, чтобы оставаться в хорошей форме – это, возможно, плюс.Нико пришлось очень много работать, и он это признал. Ему потребовалось время, но в итоге он всё-таки опередил Льюиса. Возможно, для Хэмилтона это стало предупреждением. Но Льюис – бесстрашный соперник, и мне кажется, теперь он удвоит усилия.Я предполагаю, что в этом году в Mercedes будет более спокойная обстановка, но если Льюису что-то не нравится, то обычно он это показывает. Если вы талантливы, как Хэмилтон, то должны создать условия, в которых сможете выполнять свою работу так, чтобы она не забирала у вас все силы.Хэмилтон проводит 11-й сезон подряд в Формуле-1 и умеет распределять ресурсы. Он знает, что в Мельбурне он отлично выполнит свою работу, что у него достаточно энергии, ему не придется изматывать себя работой с прессой, и ему не нужно рисковать. Мне кажется, он в хорошей ситуации.В Mercedes либо хотят, чтобы Льюис помогал команде, поэтому дают ему возможность выполнять свою работу – либо нет. Всегда есть какая-то граница и момент, когда кто-то заходит слишком далеко. Но в то же время надо найти баланс и прощать людям случайные промахи и истерики, если они добиваются неплохих результатов по ходу сезона».