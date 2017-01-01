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Руководитель Red Bull: Команды скрывают истинный потенциал

Руководитель Red Bull: Команды скрывают истинный потенциал

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подвел итоги двухнедельных тестов в Барселоне. Многие отмечали, что машина Red Bull выглядит не такой быстрой на фоне соперников из Mercedes и Ferrari, но Хорнер уверяет, что его команда хорошо подготовилась к началу сезона.

Кристиан Хорнер: «На тестах все скрывают свою скорость. На самом деле никто не знает, с какими настройками работали команды. Мы никогда не становились чемпионами тестов, но в Red Bull уверены, что хорошо провели подготовку к сезону.

Фаворитами по-прежнему остаются пилоты Mercedes, но и в Ferrari позитивно провели межсезонье. Кажется, они быстры, но и мы вполне уверены, что у нас хорошая машина. Теперь все будет зависеть от скорости модернизации машины по ходу сезона. Мы надеемся, что сможем сократить отставание от Mercedes».

Говоря о гонщиках, Даниэле Риккардо и Максе Ферстаппене, Хорнер подчеркнул, что в команде не будут делать ставку на кого-то одного: «В команде предельно четкие правила: оба гонщика имеют равные возможности, но мы ожидаем, что на трассе они будут с уважением относиться друг к другу. Они должны оставлять друг другу достаточно места во время борьбы. До сих пор в этом отношении все было очень хорошо».
По материалам: f1news
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