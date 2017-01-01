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Команды Формулы-1 согласовали правила старта с места при плохих условиях на трассе

Команды Формулы-1 согласовали правила старта с места при плохих условиях на трассе

Команды Формулы-1 согласовали новые правила старта с места за машиной безопасности при плохих условиях на гоночной трассе, сообщает Autosport.

Согласно новым правилам, если гонщикам приходится стартовать в дождь, то круги, проведенные болидами за автомобилем безопасности, не пойдут в зачет гонки, а будут считаться пробными, но это пункт касается только начала гонки. Данное правило будет применяться и в случае наличия на трассе пролитого масла. В обоих случаях болиды должны стартовать на дождевой резине.

Гонщикам не разрешается заезжать в боксы для замены дождевой резины на промежуточную или слики в режиме автомобиля безопасности перед стартом гонки. В противном случае пилот получит 10-секундный штраф «стоп-энд-гоу» и будет вынужден стартовать с пит-лейна.

В случае если погодные условия не улучшатся за время кругов, проведенных за машиной безопасности, то гоночный директор может отправить пелотон в боксы, где пилоты будут ждать улучшения погоды. Пилотам, стартующим в гонке с пит-лейна, разрешается присоединиться к хвосту пелотона, следующего в режиме автомобиля безопасности, чтобы прочувствовать условия на трассе, однако перед началом старта с места они обязаны вернуться на пит-лейн.
По материалам: Р-Спорт
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Теги: Формула-1

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