Команды Формулы-1 согласовали правила старта с места при плохих условиях на трассе

Команды Формулы-1 согласовали новые правила старта с места за машиной безопасности при плохих условиях на гоночной трассе, сообщает Autosport.
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