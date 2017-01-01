Хельмут Марко: Скорость Ferrari вызывает беспокойство

В эфире австрийского телеканала Servus TV консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал итоги завершившихся в Барселоне тестов. Он признал, что скорость Ferrari произвела впечатление, и если бы первый этап сезона состоялся в Барселоне, то фаворитами были бы гонщики Скудерии.«На тестах в Испании никто не раскрыл свои карты. Если залить на 10 кг меньше топлива, то выигрыш скорости на одном круге может составить 0,350 с. Корректировка настроек двигателя также позволяет отыграть около секунды на круге, поэтому расстановка сил остается под вопросом. Однако если бы первая гонка сезона прошла в Барселоне при нынешней температуре, то Ferrari, безусловно, оказалась бы впереди.У них быстрая и надежная машина, разница с прошлым годом заметная – это вызывает у меня беспокойство. Себастьян Феттель провокационно несколько раз сбрасывал скорость в конце быстрого круга. Я хорошо его знаю – раз он так делал, то это свидетельствует о его большой уверенности в себе и в машине».Говоря о том, как тесты сложились для Red Bull Racing, Марко заявил: «На тестах мы несколько раз сталкивались с одной и той же проблемой. В результате команде не удалось добиться того прогресса, на который мы надеялись. Сейчас мы оцениваем собранную информацию. Традиционно команды привозят новинки в Австралию. Какие обновления будут у нас – посмотрим.В 2017-м машина должна генерировать максимум прижимной силы, но при этом надо стараться не допустить избыточного роста лобового сопротивления. Суть в том, что теперь гонщик может тормозить позже и проходить повороты на более высокой скорости. Все это привело к пятидесятипроцентному росту боковых перегрузок. Чтобы справиться с этим, все гонщики тренировали шею. Например, Макс Ферстаппен набрал три килограмма мышечной массы.Третий и девятый повороты в Барселоне теперь проходятся на полном газу. Мы видели, как в третьем повороте ошибся опытный Кими Райкконен – это показывает, насколько трудно стало удерживать машины под контролем, а ведь гонщикам надо атаковать на пределе. Я считаю, что это позитивные перемены, поскольку теперь результат будет больше зависеть от гонщиков и их физической подготовки.В этом отношении Формула 1 движется в правильном направлении, но нам всё ещё есть над чем работать. Например, зоны безопасности я считаю слишком широкими – гонщики практически ничего не теряют, если выезжают за пределы трассы.Я также задаюсь вопросом, почему на современных машинах есть гидроусилитель руля? Гонщики получают большие деньги, поэтому можно ожидать от них хорошей физической подготовки. Я помню времена Герхарда Бергера и Нельсона Пике – когда они поднимались на подиум, по ним было видно, как много усилий им пришлось затратить во время гонки. Я хочу, чтобы так было и сейчас, чтобы болельщики восхищались пилотами и могли сказать, что обычным людям такое не под силу!Кроме того, я считаю DRS искусственным решением проблемы обгонов. То же самое говорят и гонщики. Хороший пилот может обогнать соперника и без DRS.Звук моторов стал лучше, но, конечно, он не имеет ничего общего с тем, как работали старые двигатели V8 или V12. По-моему, отчасти снижение интереса со стороны зрителей связано со звуком. В Формуле 1 мощность двигателя должен передавать и уровень громкости, но этого не происходит.В Испании мы выяснили, что новые шины Pirelli стали долговечнее и позволяют проезжать дистанцию гонки с одним пит-стопом. Надеюсь, теперь мы будем реже слышать в радиоэфире инструкции гонщикам, что им надо следить за износом резины. Я также надеюсь, что гонщики смогут вплотную преследовать соперников – раньше считалось, что это невозможно, поскольку шины быстро перегревались и теряли эффективность. Надеюсь, обгонять станет проще.По крайней мере, в первой гонке все будут обсуждать вопрос экономии топлива, поскольку увеличится дистанция, которую пилоты могут проходить на полном газу. Лимит топлива на гонку увеличился на 5 кг, но это не компенсирует увеличения мощности двигателя, ширины шин и возросшей эффективности аэродинамики».Хельмут Марко также сказал несколько слов о пилотах Mercedes: «Тесты в Барселоне показали, что по скорости Валттери Боттас не может соответствовать уровню Льюиса Хэмилтона. У Mercedes по-прежнему остаётся преимущество, но они больше не будут занимать первые и вторые места на финише – другие гонщики смогут их разделить.Я остаюсь при своем мнении: Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен – лучшая пара пилотов. Даниэль умеет обгонять в любых ситуациях, а что касается Макса, то мы видели, как на мокрой трассе соперники даже не могли догадаться, где он будет их обгонять. Мы настроены оптимистично и надеемся, что теперь результаты будут больше зависеть от мастерства гонщиков».Отвечая на вопрос, кто в этом году выиграет титул, Хельмут Марко был лаконичен: «Один из пилотов Red Bull».