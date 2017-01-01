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Визит Нико Росберга на тесты удивил Ники Лауду

Визит Нико Росберга на тесты удивил Ники Лауду

Нико Росберг, завершивший карьеру в Формуле-1 и пока обдумывающий свои дальнейшие планы, недолго отсутствовал в паддоке: во время предсезонных тестов он появился на барселонском автодроме, после чего признал, что машины 2017 года произвели на него сильное впечатление.

Значит ли это, что действующий чемпион мира уже успел соскучиться по Формуле 1? Ники Лауда, неисполнительный директор Mercedes AMG, не склонен преувеличивать значение этого короткого визита в паддок и не верит в возможное возвращение Росберга в гонки.

«Если честно, его визит меня удивил, – сказал Лауда в интервью австрийскому телеканалу ORF. – На его месте, завершив карьеру, я какое-то время не появлялся бы в паддоке и в полной мере наслаждался общением с ребёнком и с женой».

На вопрос, допускает ли он, что Нико мог зондировать почву на будущее, Лауда ответил категорично: «Нет, я не верю в то, что он может вернуться».

Лауда даже намекнул, что, скорее всего, визит Росберга объяснялся его обязательствами перед Mercedes, ведь бывший гонщик по-прежнему выполняет роль посла этого бренда: «Я даже не думаю, что он приехал, потому что ему было интересно последить за ходом тестов. По-моему, выйдя в отставку, он прекрасно себя чувствует».

Нико Росберг провёл в чемпионате 11 сезонов, стартовал в 206 Гран-при, одержал 23 победы, 57 раз поднимался на подиум и завоевал 30 поул-позиций.
По материалам: f1news
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