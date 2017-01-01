Верляйн: В Mercedes объяснили, почему выбрали не меня

22-летний немецкий автогонщик Паскаль Верляйн (Sauber) рассказал, почему не получил место в Mercedes.«Моего опыта оказалось мало, чтобы занять это место. Они сказали, что будет лучше, если я продолжу набираться опыта, поскольку одного года недостаточно. Во второй сезон гонщики серьезно прогрессируют, но Mercedes был нужен уже подготовленный пилот, способный выступать на пределе своих возможностей. Я же ещё не достиг своего предела, для этого мне не хватает опыта – всё очевидно.Когда у вас всего один год опыта, периодически вы будете совершать ошибки, иногда выбирать неправильное направление в работе с настройками. Гонщики, которые провели в Формуле-1 пять и более лет, совершают гораздо меньше подобных ошибок».