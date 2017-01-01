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Джин Хаас: Меня беспокоит Формула-1 после ухода Берни

Джин Хаас: Меня беспокоит Формула-1 после ухода Берни

Haas F1 стала последней командой, дебютировавшей в Формуле-1 во времена Берни Экклстоуна. Владелец команды Джин Хаас скептически относится к смене владельцев чемпионата и появлению Liberty Media.

Джин Хаас: «Должен признать, что меня немного беспокоит эта ситуация, ведь Берни больше не занимается Формулой-1. Я понимал Экклстоуна, но теперь чемпионатом руководит совершенно новая группа людей, и моё ощущение можно описать примерно так: "Надо же, я потратил столько времени, работая по правилам Берни, а теперь этих правил нет, а вместо них появятся совершенно другие правила". Меня немного беспокоит будущее чемпионата. Будет очень обидно, если новые хозяева внезапно скажут, что дадут шанс любой команде, которой нужна лицензия. Я предполагаю, что они на это способны».

Американская команда использовала необычный подход, решив свести своё производство к минимуму и по-максимуму закупая детали у сторонних поставщиков. Этот вариант полностью себя оправдал: Haas F1 закончила сезон на восьмой позиции в Кубке конструкторов.

«По-моему, всё сработало, но я не знаю, сможет ли появиться новая команда и заключить контракт с Ferrari, и я не знаю, пойдут ли на это в Маранелло, – продолжил Хаас. – Мне кажется, в Ferrari считают наше сотрудничество уникальным, и я сомневаюсь, что они сказали бы: "Мы будем поставлять наши технологии другим командам". Я сомневаюсь, что они хотели бы это делать.

Возможно, нужно также немного изменить правила, чтобы обязать крупные команды поставлять технологии некоторым небольшим командам, поскольку я был поражён тем, насколько сложны эти машины, и как трудно их пилотировать. Небольшая команда не может с этим справиться. Мы же поступили не так, как все.

Нам повезло прийти в Формулу-1 в то время, когда чемпионат был открыт для новых команд. Мы упустили четыре оригинальных бесплатных лицензии, мы пришли позже и смогли получить лицензию. Нам пришлось заплатить, но я не думаю, что много небольших команд могли бы выполнить это условие. Но, возможно, в Liberty Media тоже не хотят увидеть небольшие команды».
По материалам: f1news
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