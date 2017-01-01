Симпатии Вольффа к Алонсо – стимул для Боттаса

Валттери Боттас хорошо понимает, что в этом сезоне должен выложиться на 100%, чтобы оправдать доверие Mercedes, а это возможно только при одном условии: он должен выступать не хуже Льюиса Хэмилтона, на равных соперничая с трёхкратным чемпионом мира.Задача сложна не только со спортивной точки зрения, но и с психологической: директор Mercedes Motorsport Тото Вольфф, который также является одним из менеджеров финского гонщика, не скрывает своих симпатий к Фернандо Алонсо, чей контракт с McLaren заканчивается в конце года.Разумеется, в Mercedes прекрасно помнят, каким скандалом закончился сезон 2007 года, когда Алонсо и Хэмилтон были напарниками в команде McLaren, поэтому интерес Вольффа к именитому испанцу скорее можно трактовать как ещё один способ заставить Боттаса максимально мобилизоваться.«Должен признать, что мне нравится Алонсо. Его отличают предельная целеустремлённость и собранность, – цитирует Тото Вольффа iNews. – Я бы сказал, что чемпионат 2007 года был проигран из-за ошибок руководства McLaren. Алонсо чувствовал, что все настроены против него, что любимым чадом в семье был Льюис. Поэтому и произошёл разрыв. Та история стоила Mercedes и McLaren огромных финансовых издержек. Команда потерпела поражение в чемпионате и до сих пор не восстановила прежнюю форму. Можно сказать, что и Алонсо полностью не оправился, поскольку то, что случилось тогда, расстроило его отношения со многими людьми. Мы учитывали это, когда обдумывали свои планы.Лично меня не пугает перспектива сотрудничества с Алонсо, но когда вы начинаете обдумывать это, то понимаете, что неизбежно появится множество побочных отвлекающих факторов. Нам это знакомо по опыту работы с Нико Росбергом и Льюисом. И, по-моему, влияние этих факторов будет слишком заметным».На первых предсезонных тестах Валттери Боттас показал весьма убедительную скорость, но в Mercedes понимают, что реально о потенциале финна можно будет судить только после нескольких гонок сезона.«Надеюсь, Валттери сможет на равных соперничать с Льюисом, – сказал Вольфф. – На наших инженеров он уже произвёл хорошее впечатление. Но посмотрим, как всё будет складываться, когда в Мельбурне начнётся настоящая борьба, и как он будет выглядеть в сравнении с Льюисом. В 2007-м тоже никто не знал, на что способен Льюис, однако с его приходом Алонсо тогда пришлось несладко».