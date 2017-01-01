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В Mercedes объяснили появление голубых линий на новой машине

В Mercedes объяснили появление голубых линий на новой машине. Фото formula1.com

Руководитель команды Тото Вольф на презентации в Сильверстоуне рассказал, зачем «серебряные стрелы» внесли изменения в ливрею.

По словам Вольфа, голубые полосы символизируют новое семейство электромобилей Mercedes – EQ. Кроме боковых линий появилась надпись EQ Power – рядом с логотипом Mercedes AMG на кузовных панелях за головой пилота.

Бренд EQ немецкая компания представила в 2016 году на Парижском автосалоне, презентовав первый концепт.

К 2025 году Mercedes планирует разработать десять моделей электромобилей под новым брендом.
По материалам: ru.motorsport.com
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