В Mercedes представили новую машину

Mercedes AMG начинают сезон очевидными фаворитами, но серьёзные перемены в регламенте дают соперникам шанс сократить отставание. На презентации не говорили о возможной расстановке сил, но цель осталась прежней – чемпионский титул и Кубок конструкторов.



Фото: formula1.com



23 февраля в Сильверстоуне Mercedes AMG представила свою новую машину. Перед официальной церемонией Хэмилтон проехал несколько кругов по влажной трассе, потом Тото Вольфф, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас первыми показали машину болельщикам, выступив перед 360-градусной камерой с трансляцией в Youtube, а позже на пит-лейн с W08 ещё раз стянули символическое покрывало.Раскраска похожа на прошлогоднюю, но в рамках нового регламента инженерам Mercedes удалось найти весьма эстетичные решения носового обтекателя без характерного выступа, вертикальный элемент за верхним воздухосборником тоже решен весьма изящно, как и боковые понтоны. Задняя часть Mercedes-Benz F1 W08 получилась достаточно узкой – машина выглядит эффектно.