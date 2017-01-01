Нико Росберг: Феттель еще порадует болельщиков

Многие считают Red Bull Racing главным соперником Mercedes в борьбе за Кубок конструкторов в этом сезоне, но действующий чемпион мира считает, что и Себастьян Феттель может представлять угрозу...
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