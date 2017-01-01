Нико Росберг: Феттель еще порадует болельщиков

Многие считают Red Bull Racing главным соперником Mercedes в борьбе за Кубок конструкторов в этом сезоне, но действующий чемпион мира считает, что и Себастьян Феттель может представлять угрозу...«Бороться с Red Bull Racing в этом году будет очень сложно. Когда меняется регламент, Эдриан Ньюи представляет собой мощное оружие, так что в этом году опасаться надо, прежде всего, Red Bull Racing.Что касается Ferrari, Себастьян Феттель – бескомпромиссный гонщик. У меня никогда не было с ним проблем, разве только один раз мы столкнулись в прошлогодней гонке в Малайзии. Но это один из лучших гонщиков в пелотоне, он ещё порадует немецких болельщиков и Формулу-1».Чемпион 1997 года Жак Вильнёв согласен с немцем: «Стиль пилотирования Феттеля отлично подходит к новым машинам. К тому же на тестах Pirelli он проехал наибольшую дистанцию, работая с новыми шинами – это будет явным преимуществом в начале сезона.Наконец, прошли времена, когда можно было пересесть с велосипеда сразу за руль Формулы-1. Теперь это дело настоящих мужчин».