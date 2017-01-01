Валттери Боттас о сложностях супружеской жизни спортсменов

Новый гонщик Mercedes AMG Валттери Боттас признал, что несмотря на гармоничные в целом отношения с его супругой Эмилией, с которой они официально оформили брак в прошлом сентябре, в их совместной жизни бывают и напряжённые моменты.Поскольку оба профессиональные спортсмены (Эмилия входит в Олимпийскую сборную Финляндии по плаванию), то лучше им вдвоём не участвовать в соревнованиях, если только в составе одной команды. В противном случае это чревато осложнениями.«Мы оба – очень амбициозны и честолюбивы, – рассказал Валттери в интервью немецкому изданию Bild. – Поэтому на спортивной площадке нам соперничать не стоит. Разве что мы выступаем в одной команде, иначе до ссоры недалеко – это мы быстро усвоили».Понятно, что в бассейне состязаться с Эмилией бесполезно, ведь ей принадлежит национальный рекорд на дистанции 50 м стилем баттерфляй, но, как ни удивительно, пловчиха довольно неплохо пилотирует карт на ледовой трассе.«Она действительно очень здорово гоняет!» – подтвердил Боттас.Но есть область, в которой он однозначно признаёт превосходство супруги – это выбор одежды: «Я родом из финской глубинки и когда отправляюсь во двор колоть дрова, меня вполне устраивают спортивные штаны и старая футболка. Поэтому мне тем более приятно, если я могу одеться элегантно и со вкусом, когда предстоит выход в свет. И Эмилия советует, что я должен надеть».