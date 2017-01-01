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Льюис Хэмилтон: Моя цель остается неизменной: я здесь для того, чтобы побеждать

Льюис Хэмилтон: Моя цель остается неизменной: я здесь для того, чтобы побеждать

В пятницу в Лондоне Льюис Хэмилтон ответил на вопросы болельщиков на встрече, организованной банком UBS, одним из спонсоров чемпионата.

- Что вы ждёте от предстоящего соперничества с Валттери Боттасом, вашим новым напарником?
- Если честно, я как-то об этом почти не думаю. У тебя всегда будет тот или иной напарник, и не важно, откуда он появился, поскольку я-то знаю, что у меня за плечами. И моя цель остаётся неизменной: я здесь для того, чтобы побеждать.

Но ты просто надеешься, что напарник хорошо впишется в команду, что он окажется именно тем человеком, который и нужен коллективу. В Mercedes AMG работают больше тысячи человек, так что дело не только во мне и не только в нём.

Нужно соблюдать правильный баланс между твоим желанием бороться за победы и работой на команду. Но обычно это совпадает: я хочу побеждать, но того же самого хочет и команда. Если я выполняю свою задачу, полностью выкладываясь, это идёт на пользу команде.

Я плохо знаю Валттери, но интересно посмотреть, как всё будет складываться, какую скорость он покажет, как быстро адаптируется, как будет справляться с прессингом. Вообще, всегда интересно знать, что происходит в сознании твоих соперников, на что они готовы пойти ради успеха.
Но обычно финны – очень приятные люди, очень спокойные и расслабленные, так что у Боттаса немало позитивных качеств просто потому, что он финн.

- Есть ли какие-то цели, не связанные с Формулой-1, которых вы хотите добиться в 2017 году?
-  За пределами Формулы-1 я всегда старался создать что-то вроде собственного бренда. У меня нет менеджера, но зарегистрирована компания, и я нанимаю различных людей, которые помогают мне добиться определённых целей. Разумеется, я по-прежнему многому учусь и стараюсь строить какие-то планы на будущее, готовлюсь к этому, ведь когда-нибудь я завершу карьеру. Гонки – это ещё не вся жизнь, хотя я знаю, что могу заниматься ими весьма успешно и занимаюсь последние 23 года или что-то около того.
Но в какой-то момент я могу переключиться на другой вид деятельности…

- Вы собираетесь сохранить какие-то связи с Формулой-1 после того, как завершите карьеру в автоспорте?
- Пока в моих планах этого нет, хотя есть немало бывших гонщиков, которые не теряют связи с паддоком, потому что Формула-1 – это то, что они знают лучше всего, ведь они отдали автоспорту всю жизнь. Но, по-моему, это довольно простой способ продолжения карьеры, а я люблю принимать новые вызовы. Поэтому я займусь чем-нибудь другим. И вы увидите меня в какой-то новой роли, а хорошо я буду справляться с ней или плохо, это уже другой вопрос. Но занимаясь новым делом, я буду полностью выкладываться.

- В этом году вы достигнете рубежа в 200 Гран При, это будет в Бельгии, и осталась единственная трасса, где вы пока не добивались побед – это Баку, но там прошла лишь одна гонка… По статистике вам не хватает 4-х поул-позиций до Айртона Сенны и семи – до рекорда Михаэля Шумахера. Это же невероятно!..
-  Вообще, это какой-то сюрреализм, когда я от кого-то слышу про свои победы и всё такое, я с трудом осознаю, что это действительно так, ведь я до сих пор прекрасно помню, как смотрел по ТВ гонки Формулы 1 у нас дома в Стивенэйдже, и мне иногда хочется вернуться в то время…

- Многие помнят, как Михаэль Шумахер не смог сдержать слёз на пресс-конференции в Монце, когда в 2000 году по числу побед сравнялся с Сенной – казалось бы, это было не так давно, но тем не менее, сейчас уже вы находитесь примерно в таком же положении…
- Есть пара гонщиков, для которых характерна повышенная эмоциональность, но это не мой случай! (смеётся)

- А что должно произойти, какого успеха вы должны добиться, чтобы пить шампанское из ботинка, как в прошлом году на подиуме делал Даниэль Риккардо?
- Нет, этого не будет, мне это не нравится! Весело, конечно, что у Даниэля есть какая-то своя фирменная фишка, и я даже им восхищаюсь, но я этим заниматься точно не буду! (смеётся)

-Если бы у вас была возможность изменить какое-то одно правило в Формуле-1, что бы это было?
- Я бы много чего изменил! Однако, надо подумать… Нет, по-моему на этот вопрос невозможно ответить! Ну, например, как вариант: мне не нравится, что мой напарник имеет доступ ко всей моей телеметрии. Я выполняю своё домашнее задание, а он может подсмотреть. Мне кажется, это неправильно и несправедливо.

Когда мы работаем на трассе, то намечаем точки торможений, обращаем внимание на неровности, выбираем какие-то ориентиры, и всё это помогает тебе проходить повороты с максимально возможной скоростью. Не исключено, что напарник уделяет этому ещё больше внимания, но, может быть, и меньше. Но поскольку он имеет доступ ко всей информации, он может просто всё скопировать, понимаете? И вот это мне не нравится.

Я понимаю, что всё это делается в интересах команды, и я ничего не имею против команды, против того, чтобы инженеры обменивались информацией, но у гонщиков не должно быть доступа к телеметрии напарников. Вы же меня наняли, потому что я лучший, потому что я много работал над собой и побеждал во всех сериях, в которых выступал. Потом вы приглашаете в команду ещё кого-то, и у него тоже есть какие-то свои достижения. Но он должен всё постигать сам, без твоей помощи, понимаете? Он должен сам искать предел возможного – в этом и состоит суть работы гонщика.
По материалам: f1news
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