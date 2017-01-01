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Валттери Боттас не комментирует слухи о своей зарплате

Валттери Боттас не комментирует слухи о своей зарплате

Европейская пресса пишет, что переход Валттери Боттаса из Williams в Mercedes уже сказался на финансовом состоянии гонщика. По слухам, зарплата финна выросла с 3 до 8 млн. евро в год, так что теперь он зарабатывает больше именитого земляка Кими Райкконена.

Впрочем, сам Валттери все отрицает: «Не знаю, откуда взялись эти цифры, и не хочу об этом говорить. Это не публичная информация, а комментировать слухи я не буду.

Я прекрасно понимаю, что на этой стадии у меня не может быть долгосрочного контракта, поскольку в команде хотят посмотреть, на что я способен. Я не вижу в этом проблем. Мне всегда приходилось доказывать, что я заслуживаю место за рулем, но, кажется, я умею пилотировать машину. Команда ждет от меня хороших результатов, и я должен их продемонстрировать.

Многие считают, что переход в Mercedes – риск для моей карьеры, но я считаю, что это превосходный шанс. Впервые я получил возможность показать все, на что способен. Нико Росберг доказал, что Льюиса можно одолеть. Да, он – трехкратный чемпион мира, а я пока не выиграл ни одной гонки, но я не вижу причин, почему мы не сможем выступать на одном уровне.

Я всегда хотел, чтобы у меня был как можно более быстрый напарник, и я его получил. Мы с Льюисом уже виделись в этом году. Он приветствовал меня и поздравил».
По материалам: f1news
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