Еврокомиссия может оштрафовать Формулу-1 на $168 млн

Еврокомиссия может оштрафовать Формулу-1 на 168 миллионов долларов в связи с возможными нарушениями при продаже прав на гоночную серию американской корпорации Liberty Media, сообщает f1i.com.
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