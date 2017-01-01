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Еврокомиссия может оштрафовать Формулу-1 на $168 млн

Еврокомиссия может оштрафовать Формулу-1 на $168 млн

Еврокомиссия может оштрафовать Формулу-1 на 168 миллионов долларов в связи с возможными нарушениями при продаже прав на гоночную серию американской корпорации Liberty Media, сообщает f1i.com.

Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций Формулы-1 за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В январе на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в Формуле-1 до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту Международной автомобильной федерации (FIA) одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на Формулу-1, после чего корпорация завершила сделку по покупке Ф-1.

Британский член Европарламента Аннелиз Доддс утверждает, что, весьма вероятно, в ходе сделки по продаже «Королевских гонок» FIA нарушила европейское право, и призывает провести расследование. Как утверждает Доддс, FIA, владевшая 1% акций Формулы-1 и одобрившая продажу акций чемпионата Liberty Media, в результате сделки получила прибыль в размере 80 миллионов долларов, хотя у федерации по определению не должно быть никакой финансовой заинтересованности. Это является прямым нарушением соглашения с Еврокомиссией, по которому FIA должна избегать конфликта интересов.
По материалам: Р-Спорт
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Теги: Формула-1

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