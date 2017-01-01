НикиЛауда: Мы оказываем Боттасу всемерную поддержку

Неисполнительный директора Mercedes AMG Ники Лауда верит в то, что новичок команды Валттери Боттас сможет оправдать надежды, которые на него возлагаются.
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