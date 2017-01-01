НикиЛауда: Мы оказываем Боттасу всемерную поддержку

Неисполнительный директора Mercedes AMG Ники Лауда верит в то, что новичок команды Валттери Боттас сможет оправдать надежды, которые на него возлагаются.«Мы постоянно общаемся с Боттасом по телефону, он хочет знать буквально всё, – цитирует Лауду швейцарская газета Blick. – Мне приятно это слышать, и я уже предвкушаю борьбу. Мы оказываем Валттери всемерную поддержку.Три первые гонки сезона пройдут на трёх совершенно разных трассах, но мы знаем, что нас ждёт перед этим. Во время первой четырёхдневной серии тестов в Барселоне все будут адаптироваться к новому техническому регламенту, затем наступит перерыв, когда надо будет заниматься доработкой машины. А с 7-го по 10-е марта пройдёт самый важный этап работы, когда никто уже не будет блефовать, и перед стартом сезона в Мельбурне всем придётся раскрыть карты. Мы тоже хотим знать, как выглядим на фоне соперников».