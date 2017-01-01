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Валттери Боттас ответил отцу Льюиса Хэмилтона

Валттери Боттас ответил отцу Льюиса Хэмилтона

На днях Энтони Хэмилтон, отец Льюиса Хэмилтона, комментируя переход из Williams в Mercedes Валттери Боттаса, заявил, что выступления в одной команде с его сыном может негативно отразиться на дальнейшей карьере финского гонщика. В эфире телеканала MTV3 Валттери ответил на реплику Хэмилтона-старшего.

«Я бы тоже не хотел выступать в одной команде с самим собой, – заявил Валттери Боттас. – Сезон скоро начнется, так что посмотрим, как будут развиваться события».

Говоря о своем бывшем напарнике, Фелипе Массе, Валттери отметил: «Я заехал на базу Williams, чтобы попрощаться со всеми сотрудниками. Фелипе поблагодарил меня за то, что я помешал его планам уйти в отставку! В свою очередь я сказал ему спасибо за то, что он решил вернуться в Williams. В противном случае, мне было бы сложнее уйти из команды.

Многие в Williams благодарили меня за всё, что я сделал для команды. Было приятно слышать, когда многие желали мне удачи. Конечно, некоторые жалели о моем уходе, но все за меня рады».

Валттери добавил, что хотел бы до начала сезона поговорить с Нико Росбергом, чтобы тот поделился с ним опытом: «Я был бы рад поговорить с Нико, поскольку он много лет работал в команде. Это трудно объяснить, но есть много областей, знание которых помогает более эффективно взаимодействовать с командой и добиться большего от машины, особенно это касается работы во время гоночного уик-энда».
По материалам: f1news
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