Тото Вольфф: Хэмилтон и Боттас сработаются, хотя они совершенно разные

В интервью пресс-службе команды руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф рассказал о подготовке к сезону и своих ожиданиях от сотрудничества Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.- У меня не было отпуска. Вскоре после Гран-при Абу-Даби Нико Росберг объявил о своей отставке, так что у меня не было возможности отдохнуть и перезарядить батарейки. Подготовка к 2017-му началась сразу же.- Телефон – меньшая из проблем. Пришлось принять много решений, в том числе и по поводу состава пилотов, да и уход Падди Лоу задачу не упростил. В таких ситуациях не стоит спешить, поскольку главная цель – сделать команду сильнее.- Я считаю, что Валттери и Льюис сработаются, хотя они совершенно разные. Нико за годы выступлений имел определенную роль в команде, мы надеемся, что Валттери сможет его заменить. Мы считаем, что Боттас и Хэмилтон будут дополнять друг друга. Судя по тому, что я видел, Валттери уже освоился в команде.- Если говорить о команде, то наша главная задача – сосредоточиться на повышении эффективности машины и стараться избегать влияния перемен в руководстве чемпионата на нашу работу. При этом, для нас важно участвовать в принятии решений, когда речь идёт о будущем Формулы-1.Можно отметить много положительных моментов в нынешней ситуации – гонки проходят интересно, промоутеры отлично справляются с задачей, в конце сезона телевизионные рейтинги росли, хотя всегда есть области, в которых мы можем прибавить. Одна из них – цифровые медиа. Это не самый простой вопрос, и я считаю, что команды вместе с новыми владельцами многое смогут сделать в этом направлении.- Тото Вольфф: Серьезных потрясений не произойдёт, но скорости возрастут. На базах в Брэкли и Бриксуорте наши специалисты работают на пределе, чтобы машина и силовая установка соответствовали тем характеристикам, которые мы сами для себя определили. Сейчас самое напряженное время года.- Больше всего мне хочется увидеть на трассе новые машины. Мы ожидаем, что они станут быстрее и будут выглядеть ярче. Гонщикам будет физически сложнее их пилотировать.Когда происходят такие серьезные перемены в регламенте, открываются не только дополнительные возможности, но и возникают риски. Как я сказал, мы установили цели, которых хотим достичь в эффективности машины и двигателя, но окажется ли этого достаточно, или другие команды добьются большего, мы пока не знаем.