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Марк Уэббер: Пилотам снова придется попотеть, чтобы заработать деньги

Марк Уэббер: Пилотам снова придется попотеть, чтобы заработать деньги

Австралийский экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер выразил уверенность, что болиды сезона-2017 смогут ехать столь же быстро, как хорошо знакомые ему автомобили 10-летней давности – и назвал это шагом вперед в плане зрелищности.

После перемен в техническом регламенте «Королевских гонок» в 2017 году новые машины должны стать гораздо быстрее за счет более продвинутой аэродинамики и широких шин. По мнению Уэббера, за более агрессивными и быстрыми болидами станет гораздо интереснее наблюдать.

«С точки зрения спорта, новые машины – это шаг вперед, – цитирует Motorsport Уэббера. – Болиды станут гораздо быстрее, чем те, что были в Формуле-1 в течение долгого времени. Пилотам снова придется попотеть, чтобы заработать свои деньги – это будет здорово. Мы вернемся к временам на круге десятилетней давности. Думаю, это будет интересно.

Поскольку у автомобилей будет больше прижимной силы, то они станут гораздо более чувствительны к мощности мотора, чем когда-либо. Из-за широких шин и лобового сопротивления понадобится как можно более мощный двигатель. Машины будут смотреться хорошо, за исключением скверное выглядящих шин. Нам нужны колеса большего профиля, нынешние все еще достаточно малы. Но все остальное выглядит неплохо».

Уэббер провел в Формуле 12 сезонов и 215 раз выходил на старт Гран При. На счету австралийца девять побед и 13 поулов. Марк трижды становился третьим в общем зачете по итогам чемпионата. После сезона-2013 Уэббер закончил выступления в Ф1 и перешел в WEC, где стал чемпионом мира в 2015 году. Осенью прошлого года Марк объявил  о завершении карьеры в автоспорте.
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