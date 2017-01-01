Отец Льюиса Хэмилтона предупредил Валттери Боттаса

В предстоящем сезоне новым напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes станет Валттери Боттас. Отец трёхкратного чемпиона мира Энтони Хэмилтон считает, что выступление в одной команде с его сыном может негативно отразиться на карьерных перспективах финского гонщика…«Любой, кто выступает с Льюисом, должен правильно планировать карьеру, ведь когда у вас такой напарник, она может быстро закончиться. С возрастом он становится всё более зрелым, сейчас он на пике формы. Льюис будет силой, с которой необходимо считаться в этом году – он думает только о победах.Как и все мы, Льюис рад за Нико Росберга. Мы давно его знаем, Нико многое сделал для достижения успеха. Конечно, всегда требуется немного удачи – и в прошлом году она была на стороне Нико, но теперь Льюис думает только о возвращении себе титула».