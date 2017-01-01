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Ники Лауда: Боттаса можем оценить после первых четырех гонок

Ники Лауда: Боттаса можем оценить после первых четырех гонок

Один из руководителей Mercedes AMG Ники Лауда считает, что новичок команды Валттери Боттас способен добиться успеха в предстоящем сезоне. По его словам, оценить финна можно будет через несколько гонок.

«Думаю, Боттас способен оправдать наши ожидания, – цитирует Auto Motor und Sport Лауду. – У него хорошие позиции, финны обычно отличные гонщики. Но у него было не так много времени для адаптации. Все для него у нас в новинку. Но у Боттаса есть преимущество. Он приходит в топ-команду, которая способна дать ему быструю машину.

У нас новые машины в этом году, они такие же новые и для Хэмилтона. Так что оба гонщика в равном положении и будут настраивать свои машины. Боттас достаточно умен, чтобы понимать, что поставлено на карту. После четырех первых гонок можно будет давать оценку».
По материалам: Спорт-Экспресс
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