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Нико Росберг: Я просто решил сменить работу

Нико Росберг: Я просто решил сменить работу

Прошло два месяца с того дня, когда Нико Росберг неожиданно объявил о завершении карьеры в Формуле-1, и это решение действующего чемпиона мира до сих пор обсуждается в прессе. Бывший гонщик Mercedes, а ныне посол штутгартского бренда сейчас отдыхает на Ибице, где дал обстоятельное интервью испанской газете Marca.

- Уже довольно скоро стартует новый сезон, но начнётся он без действующего чемпиона мира и без Берни Экклстоуна. Согласитесь, это как-то странно?
- Да, согласен, немного странновато. Но сезон не впервые начинается без чемпиона, и я собираюсь бывать на каких-то гонках, потому что хочу сохранить связи с Формулой-1. Я люблю этот спорт и теперь буду просто болельщиком. Но я ищу варианты, которые позволят продолжать тесные контакты с паддоком, хотя и в каком-то другом качестве.
Что касается Экклстоуна, то поверить в это трудно… Кстати, Тото Вольфф считает, что он ещё неким образом вернётся…

- Как болельщики восприняли вашу отставку?
- Нико Росберг: С одной стороны, они рады, что я выиграл титул, это самое главное. Но я понимаю и тех, кого расстроил мой уход, но у меня была прекрасная карьера, и финал этой главы оказался невероятным – именно на этой высокой ноте я хочу её завершить. Надеюсь, новая глава будет не менее значимой и успешной.

- Теперь вы будете выполнять роль посла бренда Mercedes… В компании на вас не сердятся?
- Мы ещё не начали эту программу, но мне предстоит работать со спонсорами команды, и сейчас вместе с Mercedes идёт обсуждение, что мы можем сделать. Сердятся ли они? Нет, в компании меня уважают, и я это ценю.

С Ники Лаудой у нас было несколько сложнее, и хотя прессе он говорит, что рассержен, но со мной он говорит иначе. Лично мне он сказал, что снимает передо мной шляпу. На протяжении нескольких лет он оказывал мне большую поддержку, и мы отлично работали вместе.
 
- Те, кому не нравится ваше решение, по-всякому вас называли, в том числе и трусом…
- Я прикинул, что 85% людей аплодировали мне за то, что я принял решение об отставке на пике карьеры. Конечно, всегда будут такие, кто станет вас критиковать, но это нормально. А с другой стороны, за что меня критиковать?

Я просто решил сменить работу, а для этого не бывает подходящего или неподходящего момента. Все принимают свои решения самостоятельно, но мне кажется, что я не заслуживаю критики.

- Трудно было работать с Льюисом Хэмилтоном?
- Нет, не могу сказать, что это было ужасно, но сейчас я чувствую себя более счастливым человеком.

- В Mercedes вы три года выступали вместе с Михаэлем Шумахером, но соперничество с ним носило иной характер, потому что он не боролся за титул…
- Согласен. Когда идёт спор за титул, отношения с напарником обостряются. Вы оба выступаете за одну команду, но при этом думаете о победе, поэтому найти правильный баланс очень сложно.
-
У вас когда-нибудь было ощущение, что вас недооценивают?
- Нет-нет, в команде ко мне всегда прекрасно относились, хотя ситуация осложнилась с приходом Хэмилтона. На тот момент я уже отработал в Mercedes три года, но Льюис был чемпионом мира, и вполне нормально, что ему доставалось больше внимания, а к его словам больше прислушивались. Какие-то сложные моменты были, но в итоге я тоже добился своего.

- Теперь ваше место в Mercedes занял Валттери Боттас…
- Да, и я думаю, что в Австралии, в первой же гонке сезона, он завоюет поул!

- Вы довольны выбором команды или предпочли бы, чтобы в Mercedes выступал Алонсо, Ферстаппен или Сайнс? Кто заслужил право сесть за руль этой машины?
- Поскольку теперь я лишь болельщик и смотрю на ситуацию с другой стороны, то мне просто ответить на этот вопрос. Все говорят про Алонсо, и я тоже его назову, ведь если он снова выступал бы вместе с Хэмилтоном, это был бы настоящий фейерверк!

С точки зрения болельщика, это было бы замечательно, но для команды это не вариант. Они нашли прекрасное решение. Валттери – быстрый гонщик, и хотя Хэмилтон будет выступать на очень высоком уровне, и одолеть его будет трудно, я доказал, что это возможно.

- Вы не боитесь, что вскоре можете заскучать, и вам захочется вернуться в Формулу 1? Ведь возвращались и Шумахер, и Прост, и Лауда…
- Нет, не боюсь, потому что уверен, что принял самое лучшее решение. Конечно, будут какие-то моменты… Но понимаете, можно сказать, что я другой человек, потому что у меня самые разносторонние интересы. Может быть, у других пилотов одна-единственная страсть – гонки, и тогда им, конечно, сложнее. Но меня много что привлекает, поэтому я уверен, что следующая глава моей жизни тоже будет интересной.
По материалам: f1news
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