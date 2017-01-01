Спортивный директор F1: Можно проводить гораздо больше гонок

Попытки Берни Экклстоуна увеличить число этапов встречали резкую критику со стороны команд – у сотрудников накапливалась усталость, они месяцами не бывали дома, но всё же календарь расширялся и в прошлом году оказался рекордным – 21 Гран При.Новые владельцы Формулы-1 с первых дней говорят о большем числе этапов, о гонках как на исторических трассах, так и в центре крупных городов. Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что в случае серьёзного расширения календаря командам придётся изменить подход к работе.«В Liberty Media спросили меня, какое число гонок в календаре я считаю максимально возможным, я ответил, что здесь нужен баланс между качеством и количеством. В календаре не должно быть гонок, которые попали в него только ради увеличения числа этапов. Гонки должны быть зрелищными, эффектными, в красивых местах, на хороших трассах.Идея проводить гонки в каждый уик-энд выглядит привлекательно, но в какой-то момент нужно будет помочь командам, поддержать их. Календарь из 20 или 21 Гран При очень сложен для команд и инженеров, для всех, кто путешествует с Формулой 1. Но если иметь по два сменных штата сотрудников, как в командах NASCAR, то Гран При можно проводить гораздо больше.Нет других причин, которые помешают увеличить количество гонок, кроме нынешней структуры команд, которая в этом случае должна быть пересмотрена».