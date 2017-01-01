FIA выручила почти $80 млн. на сделке с Liberty Media

Продав свою долю акций Формулы 1, полученную примерно за $500.000 три года назад, в FIA выручили чуть менее $80 млн. на сделке с Liberty Media.Учитывая, что одним из ключевых решений в этой сделке было её одобрение Всемирным советом FIA по автоспорту, к федерации возникли вопросы по поводу коммерческой заинтересованности и злоупотребления служебным положением.Новый исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри считает, что к нему всё это не имеет отношения…Чейз Кэри: «Я в этом не участвовал. Не думаю, что я могу комментировать то, что было определено до меня, без моего участия. Я не был частью процесса распределения акций.FIA принадлежал 1% акций, они получили за него хорошую цену. Я работаю с ними несколько месяцев. Они честно и беспристрастно выполняют функцию регулятора в нашем спорте».