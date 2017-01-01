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Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца Формулы-1

Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца Формулы-1

Бывший генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Берни Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца «королевских гонок» - американской компании Liberty media, принадлежащей миллиардеру Джону Мэлоуну, сообщает The Guardian.

Ранее Liberty media официально объявила о закрытии сделки по покупке Формулы-1. Новым генеральным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

Отмечается, что после покупки Формулы-1 новый владелец передал часть своих акций Экклстоуну, который 25 января продал почти все акции, заработав $28 млн.
По материалам: ТАСС
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