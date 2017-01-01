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Росс Браун: В Формуле-1 произойдет смена курса

Росс Браун: В Формуле 1 произойдет смена курса

В интервью Gazzetta dello Sport спортивный директор Формулы-1 Росс Браун говорил о своих планах и тех переменах, что ждут чемпионат мира…

Росс Браун: «В Формуле-1 произойдёт смена курса. Прежде всего, теперь решения будут приниматься коллегиально – исполнительным директором Чейзом Кэри, мной и коммерческим директором Шоном Братчесом. Мы вовлечём в этот процесс и промоутеров этапов. Необходимость перемен очевидна, но важно при этом сохранить сущность Гран-при. После периода исследований мы подготовим план, рассчитанный на три-пять лет, и постепенно его реализуем. Слишком быстрые перемены могут иметь обратный эффект.

При прошлом владельце коммерческих прав решения порой принимались скоропалительно – если возникал кризис, его старались быстро закрыть. Я же хочу, чтобы это был планомерный процесс. Было бы правильно, прежде чем принимать любые решения, узнать мнение болельщиков на этот счёт. Мы должны понять, за счёт чего можно сделать спорт более захватывающим, более конкурентоспособным, но не повторяя ошибок последних лет, когда зрелищность пытались поднять искусственно.

У нас множество идей, и одна из них состоит в том, чтобы помочь маленьким командам почувствовать уверенность. К сожалению, до 2020 года система призовых выплат зафиксирована контрактами, так что их в ближайшее время мы поднять не сможем, но подумаем о том, как сократить затраты. Важно, чтобы участие в Формуле 1 стало прибыльным бизнесом, тогда и число участников возрастёт».
По материалам: f1news
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