Берни Экклстоун: Я ухожу. Это официально

Генеральный промоутер и управляющий директор Формулы-1 Берни Экклстоун покинул свой пост.Экклстоун подтвердил уход с поста исполнительного директора Formula One Group, хотя ещё в сентябре его просили остаться ещё на три года. Берни заменит председатель совета директоров Формулы-1 Чейз Кэри.Решение об отставке Экклстоуна приняли новые владельцы гоночной серии — американская компания Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну.«Я отправлен в отставку. Я ухожу. Это официально. Я больше не глава компании. Мой пост займёт Чейз Кэри. Мой новый статус – одна из их американских уловок. Кажется, он называется «почётный президент». Не представляю, что значат эти слова.Что я буду делать? Видимо, в моём офисе станет спокойнее. Возможно, в будущем я приеду на какой-нибудь Гран-при. У меня много друзей в Формуле-1 и достаточно денег, чтобы я мог позволить себе посетить гонку.86-летний британец руководил Формулой-1 на протяжении 40 лет.Новый сезон Формулы-1 стартует 24 марта в Мельбурне.