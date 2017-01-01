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Берни Экклстоун: Я ухожу. Это официально
Берни Экклстоун: Я ухожу. Это официальноГенеральный промоутер и управляющий директор Формулы-1 Берни Экклстоун покинул свой пост.

Экклстоун подтвердил уход с поста исполнительного директора Formula One Group, хотя ещё в сентябре его просили остаться ещё на три года. Берни заменит председатель совета директоров Формулы-1 Чейз Кэри.

Решение об отставке Экклстоуна приняли новые владельцы гоночной серии — американская компания Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну.

Берни Экклстоун: «Я отправлен в отставку. Я ухожу. Это официально. Я больше не глава компании. Мой пост займёт Чейз Кэри. Мой новый статус – одна из их американских уловок. Кажется, он называется «почётный президент». Не представляю, что значат эти слова.

Что я буду делать? Видимо, в моём офисе станет спокойнее. Возможно, в будущем я приеду на какой-нибудь Гран-при. У меня много друзей в Формуле-1 и достаточно денег, чтобы я мог позволить себе посетить гонку.

86-летний британец руководил Формулой-1 на протяжении 40 лет.

Новый сезон Формулы-1 стартует 24 марта в Мельбурне.
По материалам: f1news
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