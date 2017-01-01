Экклстоун станет почётным президентом Формулы 1?

Берни Экклстоун вскоре может оставить пост главы менеджмента Формулы 1 – телеканал Sky News сообщил новые подробности планов, которые вынашивает американская корпорация Liberty Media.По информации британского телеканала, Liberty Media Group готова пойти на компромисс с командами чемпионата, для чего изменит условия, на которых они смогут приобрести акции Формулы 1. Корпорация объявит о своих планах одновременно с завершением сделки по приобретению Формулы 1, в том числе идёт речь о том, что Экклстоун оставит свой пост. Об этом может быть объявлено уже в первой половине следующей недели.Ему предложено пожизненное звание почётного президента Формулы 1, но его функции будут ограничены – тем самым в Liberty собираются продемонстрировать, что намерены провести радикальную реформу коммерческой сферы чемпионата.Чейз Кэри, прошлой осенью назначенный председателем совета директоров Формулы 1, намерен объявить о новых назначениях сразу после завершения сделки, в результате которой экономический контроль над чемпионатом перейдёт к Liberty Media.Источники Sky News сообщают, что вчера руководители Liberty Media приняли к сведению реакцию команд на предложение приобрести часть акций Формулы 1 и в результате существенно изменили свою позицию. В частности, команды считают, что 10-летний запрет на продажу акций чемпионата – слишком долгий срок. По всей видимости, этот период либо будет значительно сокращён, либо отменён, плюс команды получат дополнительное время, в течение которого они могут подать заявки на приобретение акций.В Liberty Media отказались комментировать эту информацию.