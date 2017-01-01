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Хельмут Марко: На месте Mercedes мы поступили бы иначе
Хельмут Марко: На месте Mercedes мы поступили бы иначеНа этой неделе разрешилась одна из главных интриг межсезонья: место Нико Росберга в Mercedes занял Валттери Боттас. Многие надеялись, что команда предложит контракт участнику своей молодежной программы Паскалю Верляйну, но руководитель спортивного подразделения компании Тото Вольфф заявил, что немцу еще рано становиться напарником Льюиса Хэмилтона. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко критикует такую позицию.

Хельмут Марко: «На месте Mercedes мы поступили бы иначе! Мы пригласили бы молодого гонщика. Если не рисковать, то становится неинтересно!»
В этом году Mercedes могут использовать командную тактику, так что Валттери Боттас не будет отбирать очки у Льюиса Хэмилтона, как это делал Нико Росберг – и соперникам станет сложнее бороться за титул с трёхкратным чемпионом мира.

«Такой риск существует, но это не повлияет на нашу гоночную философию и наш подход, – добавил Марко. – Мы не будем использовать командную тактику – для нас важнее видеть борьбу на трассе».
По материалам: f1news
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