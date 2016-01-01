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Росберг: Буду внимательно следить за конкуренцией Боттаса с Хэмилтоном

Росберг: Буду внимательно следить за конкуренцией Боттаса с Хэмилтоном

Экс-пилот команды Формулы-1 Mercedes Нико Росберг, завершивший карьеру после завоевания титула чемпиона мира по итогам сезона-2016, отметил, что немецкая команда поступила правильно, пригласив на его место финского гонщика Williams Валттери Боттаса. Контракт финна с Mercedes рассчитан на сезон-2017.

«Думаю, команда сделала правильный выбор, – цитирует Росберга Sky Sports. – Здорово, что они быстро нашли прекрасный вариант. Уверен, что Валттери справится с работой и хорошо вольется в коллектив. Буду внимательно следить за его результатами и конкуренцией против одного из лучших в истории «Королевских гонок» – Льюиса Хэмилтона».
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