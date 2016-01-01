В Ницце улица названа в честь погибшего гонщика Формулы-1

В понедельник вечером президент регионального совета региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Кристиан Эстрози и мэр Ниццы Филипп Прадал объявили, что на следующей неделе в родном городе французского гонщика Жюля Бьянки появится улица, названная его именем.Церемония открытия пройдет в следующий понедельник, 23 января/Французский гонщик скончался 17 июля 2015 года после травм, полученных на Гран При Японии 2014 года. Этот случай стал первым фатальным инцидентом после трагической аварии Айртона Сенны на Гран При Сан-Марино в 1994 году.