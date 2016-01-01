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Ники Лауда: Думаю, Боттас будет таким же быстрым, как Нико Росберг
Ники Лауда: Думаю, Боттас будет таким же быстрым, как Нико Росберг Подтверждение контракта Mercedes с Валттери Боттасом ожидалось несколько недель, и хотя мало кто сомневался, что новым напарником Льюиса Хэмилтон станет именно финн, официально об этом было объявлено только 16 января.

Неисполнительный директор Mercedes AMG Ники Лауда заявил, что Валттери не уступает по скорости Нико Росбергу, и ему по силам побороться за чемпионский титул.

«Боттас – самый лучший выбор, – сказал трёхкратный чемпион мира в интервью немецкому телеканалу RTL. – Думаю, он будет таким же быстрым, как Нико Росберг, и сможет выиграть титул. Мы поговорили с Льюисом и объяснили ему, что его напарником станет Валттери. Он ничего против не имеет, но и у Боттаса нет никаких проблем. Теперь мы можем спокойно начинать сезон, не волнуясь по поводу гонщиков. Тревоги, связанные с уходом Нико, уже позади.

Полагаю, что благодаря приходу Боттаса, в нашей команде, как и в прошлом году, будут выступать два равных по силам пилота. Мы искали гонщика, который нам подходит. До этого в Mercedes всегда были два классных профессионала, способных сражаться за победу в чемпионате – хорошим примером можно считать Нико и Льюиса.

Как всегда, двум нашим гонщикам предоставляется полная свобода соперничества друг с другом. Этот принцип Mercedes не меняется и не изменится в будущем».

Льюис Хэмилтон, реагируя на эти новости, был краток. «Добро пожаловать в команду, Валттери!» – написал он на своей странице в Twitter.
По материалам: f1news
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