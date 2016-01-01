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Боттас: Я думаю, что с Льюисом мы составим сильную пару пилотов

Боттас: Я думаю, что с Льюисом мы составим сильную пару пилотов

Новичок команды Формулы-1 Mercedes AMG финн Вальттери Боттас уверен, что сработается со своим партнером трехкратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном.

Боттас, с 2013 года выступавший за Williams, заменит в Mercedes немца Нико Росберга, который в завершившемся сезоне стал чемпионом Формулы-1, после чего объявил об уходе из «Королевских гонок». В сезоне-2016 Боттас с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмую строчку.

«Я думаю, что с Льюисом (Хэмилтоном) мы составим сильную пару пилотов. Я уважаю его как гонщика и человека. Уверен, что мы сработаемся и будем подталкивать друг друга вперед, - цитирует Боттаса официальный сайт Формулы-1. - Это здорово пилотировать болид «серебряных стрел». Жду не дождусь, чтобы приступить к работе.

Моя цель на первую гонку – заработать как можно больше очков. Хочу поблагодарить Тото Вольффа (исполнительный директор Mercedes) и всех членов директоратов Mercedes и Daimler за эту возможность. Это мой пятый сезон в Формуле-1. У меня было девять подиумов с Williams, но я до сих пор не побеждал, так чтоэто моя первостепенная задача.
По материалам: Р-Спорт
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