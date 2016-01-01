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В Mercedes подтвердили контракт с Боттасом

В Mercedes подтвердили контракт с Боттасом. Фото formula1.com

После шести недель оценки ситуации и переговоров, утром 16 января в Mercedes AMG подписали контракт с Валттери Боттасом, а позже представили сотрудникам команды в качестве основного пилота в сезоне 2017 года.

Тото Вольфф, руководитель Mercedes Motorsport: «Порой в жизни бывает так, что неожиданные обстоятельства дают интересные возможности. Когда в декабре Нико неожиданно объявил об отставке, команда оказалась в непростой ситуации, но она сделала нас сильнее – мы использовали её, чтобы сделать следующий шаг.

Валттери – деловой парень: он твёрдо стоит на земле, действует прямо и всегда сконцентрирован на работе. Его финский характер нам отлично подходит. У Валттери внушительный послужной список в младших сериях и девять подиумов в Формуле 1. Пришло время сделать следующий шаг, увидеть, сможет ли он бросить вызов соперникам в борьбе за победы в гонках и чемпионский титул. Мы понимаем, что из-за этой ситуации несколько отстаём от графика подготовки Валттери к предстоящему сезону, но я знаю, что он полностью выложится.

От имени Mercedes я хочу поблагодарить Williams за сотрудничество в вопросе контракта с Боттасом, а также Монишу Кальтенборн и Sauber за несколько недель терпения. Сегодняшний день получился насыщенным новостями о контрактах, я рад, что в этом году Паскаль Верляйн будет выступать в Sauber. Он успешно провёл дебютный сезон в Manor, мы чувствуем, что выбрали для него верный путь в нашем спорте. Приятно видеть, что оба гонщика нашей молодёжной программы – Паскаль и Эстебан Окон, подписавший контракт с Force India – продолжат выступления в Формуле 1. Мы следим за их прогрессом. Уверен, нас ждёт интересный сезон».

Валттери Боттас: «В моей карьере начинается новый и очень интересный период, потребуется время, чтобы всё это осознать. Сбылась ещё одна моя мечта – я буду выступать в ещё одной великой команде, невероятно успешной в последние годы. Я горжусь тем, что получил этот шанс, и благодарен всем в Mercedes за оказанное доверие.

Меня очень здорово приняли, но мне ещё предстоит познакомиться со всеми сотрудниками, запомнить новые лица. Я впечатлён базой команды и надеюсь поскорее освоиться. Впервые я выступал на машине с мотором Mercedes ещё в 2009-м – в Формуле 3, а за последние три года использовал гибридную силовую установку Mercedes за рулём Williams. Тем не менее, мне очень многое предстоит узнать, понять особенности работы команды на базе, на тестах и в гонках».

В Mercedes подтвердили продолжение сотрудничества с Нико Росбергом в 2017-м в качестве посла бренда.
По материалам: f1news
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