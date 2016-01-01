Мика Шумахера пригласили в Академию Ferrari

Руководитель гоночной Академии Ferrari Массимо Ривола рассказал, что Скудерия с радостью примет сына семикратного чемпиона мира в число участников своей молодежной программы.Мик Шумахер, ставший вице-чемпионом итальянской Формулы 4, привлек внимание гоночной Академии Ferrari – по словам ее руководителя Массимо Риволы, в Маранелло хотят видеть сына семикратного чемпиона мира в числе участников молодежной программы Скудерии.В 2017 году Шумахер будет выступать в Формуле 3 в итальянской команде Prema вместе с протеже Ferrari Гуанью Жоу.«Разумеется, мы за ним наблюдаем, – цитирует Риволу La Gazzetta dello Sport. – В этом году мы сможем следить за ним пристально, поскольку он начнет выступать в одной команде с пилотом нашей Академии Гуанью Жоу.Что касается будущего Мика, то его планы мне неизвестны, но если он захочет к нам присоединится, мы расстелим перед ним красную ковровую дорожку.Мик выглядит очень вежливым и совершенно не самовлюбленным – мои поздравления его родителям, они отлично его воспитали. Шумахер-младший еще очень молод и ему предстоит выдержать большое давление прессы, но пока он отлично справляется».