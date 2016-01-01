На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мика Шумахера пригласили в Академию Ferrari

Мика Шумахера пригласили в Академию Ferrari

Руководитель гоночной Академии Ferrari Массимо Ривола рассказал, что Скудерия с радостью примет сына семикратного чемпиона мира в число участников своей молодежной программы.

Мик Шумахер, ставший вице-чемпионом итальянской Формулы 4, привлек внимание гоночной Академии Ferrari – по словам ее руководителя Массимо Риволы, в Маранелло хотят видеть сына семикратного чемпиона мира в числе участников молодежной программы Скудерии.

В 2017 году Шумахер будет выступать в Формуле 3 в итальянской команде Prema вместе с протеже Ferrari Гуанью Жоу.

«Разумеется, мы за ним наблюдаем, – цитирует Риволу La Gazzetta dello Sport. – В этом году мы сможем следить за ним пристально, поскольку он начнет выступать в одной команде с пилотом нашей Академии Гуанью Жоу.

Что касается будущего Мика, то его планы мне неизвестны, но если он захочет к нам присоединится, мы расстелим перед ним красную ковровую дорожку.

Мик выглядит очень вежливым и совершенно не самовлюбленным – мои поздравления его родителям, они отлично его воспитали. Шумахер-младший еще очень молод и ему предстоит выдержать большое давление прессы, но пока он отлично справляется».
По материалам: motorsport.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Президент Ferrari: Райкконен должен заслужить контракт с командой
Две команды Формулы-1 заинтересовал сын Шумахера
Сабина Кем: Шумахера мало интересовала история Ferrari
Жена Шумахера продала личный самолет гонщика
Сын Шумахера готовится к дебюту в Формуле 4
Вернь: Лучше быть в резерве у Ferrari, чем выступать за Caterham
Бывший менеджер Шумахера предупредил Феттеля
Алонсо: Каждый великий чемпион должен выступать за Ferrari
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Мика Шумахера пригласили в Академию Ferrari
Шумахер продолжил терять спонсоров
Фернандо Алонсо выбирает что-то одно...
Немецкие болельщики проголосовали за Шумахера и Нойнер
Руководитель Red Bull: Мы справимся с проблемами между напарниками

Последние новости спорта

19:29 Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 7-м месте в Кубке наций 204 | Биатлон

17:34 Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира; Дмитрий Пидручный – седьмой 327 | Биатлон / Главные новости спорта

16:54 Мика Шумахера пригласили в Академию Ferrari 122 | Формула-1

16:44 Флойд Мэйвезер: Я – самая большая звезда и в боксе, и в ММА 394 | Бокс

16:19 Шумахер продолжил терять спонсоров 186 | Формула-1

16:17 Брынзак: Результатом женской эстафеты доволен, опасался худшего 138 | Биатлон

16:04 Олимпийский чемпион из Норвегии подхватил неизвестную болезнь 146 | Биатлон

15:49 Фернандо Алонсо выбирает что-то одно... 168 | Формула-1

15:32 Флойд Мейвезер озвучил свои шансы на возобновление карьеры 149 | Бокс

15:01 Арум назвал возможных соперников Ломаченко и Гвоздика 146 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира; Дмитрий Пидручный – седьмой
Хобарт. Савчук и Олару вышли в финал в парном разряде
Женская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
Цуренко обыграла Роджерс и вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (125)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (462)
Октябрь 2016 (546)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги