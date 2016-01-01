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Фернандо Алонсо выбирает что-то одно...

Фернандо Алонсо выбирает что-то одно...

Гонщики Формулы 1 – звезды мировой величины, в их жизни есть всё, о чем можно мечтать. Но если бы пришлось выбрать что-то одно? В интервью официальному сайту чемпионата на непростые вопросы ответил гонщик McLaren Фернандо Алонсо…

Вопрос: Если бы вам пришлось выбрать какой-то один продукт, чтобы только его есть до конца жизни, что бы это было?
Фернандо Алонсо: Пицца.

Вопрос: А если бы вам пришлось выбрать только одну начинку для пиццы?
Фернандо Алонсо: Определенно, это не «Маргарита» – с этим к Себастьяну! (в 2016-м Феттель назвал свою машину «Маргаритой»). Мне больше нравится испанский хамон.

Вопрос: Если бы вам пришлось выбрать только одно место для отдыха…
Фернандо Алонсо: Мальдивы.

Вопрос: Если бы вам пришлось выбрать одну трассу для участия в гонках…
Фернандо Алонсо: Это была бы Сузука.

Вопрос: Если бы вам пришлось выбрать единственную дорожную машину, что бы это было?
Фернандо Алонсо: McLaren P1.

Вопрос: А гоночную машину?
Фернандо Алонсо: McLaren MP4/4.

Вопрос: Если бы вам пришлось выбрать только одну видеоигру, то какую?
Фернандо Алонсо: Я много играю в футбольные игры. Вероятно, я бы выбрал FIFA.

Вопрос: Если бы пришлось выбрать один цвет одежды…
Фернандо Алонсо: Черный.

Вопрос: Какой вы бы выбрали единственный спорт, чтобы следить за ним?
Фернандо Алонсо: Баскетбол.

Вопрос: Какую бы выбрали песню?
Фернандо Алонсо: "Have a nice day" в исполнении Bon Jovi.

Вопрос: Какой бы выбрали напиток?
Фернандо Алонсо: Яблочный сок.

Вопрос: Книгу для чтения?
Фернандо Алонсо: «Откровенно». Автобиография Андре Агасси.

Вопрос: Какой город вы бы выбрали для жизни?
Фернандо Алонсо: Овьедо – мой родной город.

Вопрос: Какой бы выбрали фильм?
Фернандо Алонсо: Какую-нибудь комедию.

Вопрос: Если бы вам пришлось выбрать одного человека, с которым провести жизнь?
Фернандо Алонсо: Я работаю над этим.

Вопрос: Если бы можно было выбрать напарника по команде, кто бы это был?
Фернандо Алонсо: Мне бы хотелось вновь выступать с Джанкарло Физикеллой.

Вопрос: Какой вы бы выбрали фрукт?
Фернандо Алонсо: Банан.

Вопрос: А овощ?
Фернандо Алонсо: Цуккини.

Вопрос: Вид транспорта?
Фернандо Алонсо: Поезд. Мне нравится ездить в поездах. Я ими пользуюсь везде, где есть такая возможность.

Вопрос: Если бы вам пришлось выбрать какой-то один гаджет…
Фернандо Алонсо: iPhone.

Вопрос: Поворот в Формуле 1?
Фернандо Алонсо: Eau Rouge в Спа.

Вопрос: Какой вы бы выбрали возраст?
Фернандо Алонсо: 23 или 24 года. После уже начинаешь стареть! (смеется)

Вопрос: Какую эпоху в Формуле 1 вы бы выбрали, чтоб гоняться?
Фернандо Алонсо: 1990-е.

Вопрос: Если бы вам пришлось слушать только одну группу, кто бы это был?
Фернандо Алонсо: Bon Jovi.

Вопрос: Если бы пришлось выбрать один метод тренировки…
Фернандо Алонсо: Велосипед.

Вопрос: Что бы вы предпочли коллекционировать?
Фернандо Алонсо: Если бы я что-то коллекционировал, то, вероятно, это были бы часы.

Вопрос: Какую вы бы выбрали обувь?
Фернандо Алонсо: Кеды.

Вопрос: Если бы вы могли выбрать только один вид сладостей, то что бы это было?
Фернандо Алонсо: Леденец на палочке.

Вопрос: Какое одно воспоминание из своей карьеры вы бы хотели сохранить?
Фернандо Алонсо: Гонку в Бразилии в 2006-м, когда я вновь выиграл титул.

Вопрос: Если бы вы могли смотреть гонки только одной серии, что бы вы выбрали?
Фернандо Алонсо: MotoGP. Мне действительно нравится следить за этими соревнованиями.

Вопрос: Если бы вам пришлось выбирать кого-то одного, с кем пойти на свидание, кто бы это был?
Фернандо Алонсо: Мне нужно подумать, прежде чем отвечать, ведь это появится во всех испанских газетах! Вероятно, я бы выбрал Шарлиз Терон.
По материалам: f1news
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