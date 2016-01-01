Фернандо Алонсо выбирает что-то одно...

Гонщики Формулы 1 – звезды мировой величины, в их жизни есть всё, о чем можно мечтать. Но если бы пришлось выбрать что-то одно? В интервью официальному сайту чемпионата на непростые вопросы ответил гонщик McLaren Фернандо Алонсо…Пицца.Определенно, это не «Маргарита» – с этим к Себастьяну! (в 2016-м Феттель назвал свою машину «Маргаритой»). Мне больше нравится испанский хамон.Мальдивы.Это была бы Сузука.McLaren P1.McLaren MP4/4.Я много играю в футбольные игры. Вероятно, я бы выбрал FIFA.Черный.Баскетбол."Have a nice day" в исполнении Bon Jovi.Яблочный сок.«Откровенно». Автобиография Андре Агасси.Овьедо – мой родной город.Какую-нибудь комедию.Я работаю над этим.Мне бы хотелось вновь выступать с Джанкарло Физикеллой.Банан.Цуккини.Поезд. Мне нравится ездить в поездах. Я ими пользуюсь везде, где есть такая возможность.iPhone.Eau Rouge в Спа.23 или 24 года. После уже начинаешь стареть! (смеется)1990-е.Bon Jovi.Велосипед.Если бы я что-то коллекционировал, то, вероятно, это были бы часы.Кеды.Леденец на палочке.Гонку в Бразилии в 2006-м, когда я вновь выиграл титул.MotoGP. Мне действительно нравится следить за этими соревнованиями.Мне нужно подумать, прежде чем отвечать, ведь это появится во всех испанских газетах! Вероятно, я бы выбрал Шарлиз Терон.