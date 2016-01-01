Руководитель Red Bull: Мы справимся с проблемами между напарниками

Во времена Себастяна Феттеля и Марка Уэббера руководству Red Bull Racing часто приходилось сглаживать конфликты между гонщиками. Если новая машина Red Bull Racing получится конкурентоспособной, то в команде снова могут обостриться отношения между напарниками, ведь Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо стремятся к победам и не хотят уступать друг другу. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер уверен, что справится с любой ситуацией.«Проблемы неизбежны, но, по-моему, мы справляемся с ними так, как всегда это делали. Гран-при Малайзии – классический пример этого. Тогда мы позволили парням честно бороться между собой, и я надеюсь, что всё продолжится в том же духе.В конце концов, справляться с конкуренцией между напарниками – приятная забота, но я помню, что эмоции после победного дубля в Малайзии в прошлом сезоне отличались от тех, которые я испытал после победы в Сепанге в 2013-м. Это показывает, что обстоятельства могут измениться.По-моему, сейчас у нас самый интересный состав пилотов в Формуле-1. Мне кажется, Даниэль и Макс уважают друг друга. Важнее всего, чтобы гонщики уважали друг друга и команду, но помимо этого им нравится выступать вместе. Даниэль ведёт себя, словно старший брат для Макса. На трассе они оба конкурентоспособны, и у них одинаковые задачи. Надеюсь, новая машина позволит им добиться цели в этом году».