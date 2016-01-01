Mercedes заплатит FIA рекордный стартовый взнос

В Формуле-1 за успех приходится платить: стартовый взнос, который команды перечисляют FIA за право участвовать в очередном чемпионате, зависит от количества очков, заработанных в предыдущем сезоне. В 2017 году Mercedes AMG, занявшая 1-е место в Кубке конструкторов, переведёт на счёт федерации более 5 млн. долларов – это своего рода рекорд.Базовая ставка, которую платит каждая команда – $516 128, плюс по $5161 за каждое очко, но с победителя Кубка конструкторов берут больше, $6194. Поскольку гонщики Mercedes заработали за минувший сезон рекордные 765 очков, то и размер стартового взноса заметно превысит прошлогодний уровень и составит $5 254 538. По нынешнему курсу это почти 5 млн. евро.Следом за Mercedes идёт Red Bull Racing: благодаря успехам Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена, с неё причитается $2,93 млн. Ferrari должна организаторам чемпионата несколько меньше - $2,57 млн. Дешевле всего участие в чемпионате 2017 года обойдётся Manor, заработавшей единственное очко, соответственно она заплатит лишь $521 289.Поскольку сезон впервые в истории Формулы 1 состоял из 21-го этапа, то и доходы FIA превысят все прежние показатели, достигнув $17 413 134.1. Mercedes AMG – 765 очков / $5 254 5382. Red Bull Racing – 468 / $2 931 4763. Ferrari – 398 / $2 570 2064. Force India – 173 / $1 408 9815. Williams – 138 / $1 228 3466. McLaren – 76 / $908 3647. Toro Rosso – 63 / $841 2718. Haas F1 – 29 / $665 7979. Renault – 8 / $557 41610. Sauber – 2 / $526 45011. Manor – 1 / $521 289