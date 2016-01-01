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Mercedes заплатит FIA рекордный стартовый взнос

Mercedes заплатит FIA рекордный стартовый взнос

В Формуле-1 за успех приходится платить: стартовый взнос, который команды перечисляют FIA за право участвовать в очередном чемпионате, зависит от количества очков, заработанных в предыдущем сезоне. В 2017 году Mercedes AMG, занявшая 1-е место в Кубке конструкторов, переведёт на счёт федерации более 5 млн. долларов – это своего рода рекорд.

Базовая ставка, которую платит каждая команда – $516 128, плюс по $5161 за каждое очко, но с победителя Кубка конструкторов берут больше, $6194. Поскольку гонщики Mercedes заработали за минувший сезон рекордные 765 очков, то и размер стартового взноса заметно превысит прошлогодний уровень и составит $5 254 538. По нынешнему курсу это почти 5 млн. евро.

Следом за Mercedes идёт Red Bull Racing: благодаря успехам Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена, с неё причитается $2,93 млн. Ferrari должна организаторам чемпионата несколько меньше - $2,57 млн. Дешевле всего участие в чемпионате 2017 года обойдётся Manor, заработавшей единственное очко, соответственно она заплатит лишь $521 289.

Поскольку сезон впервые в истории Формулы 1 состоял из 21-го этапа, то и доходы FIA превысят все прежние показатели, достигнув $17 413 134.

1. Mercedes AMG – 765 очков / $5 254 538
2. Red Bull Racing – 468 / $2 931 476
3. Ferrari – 398 / $2 570 206
4. Force India – 173 / $1 408 981
5. Williams – 138 / $1 228 346
6. McLaren – 76 / $908 364
7. Toro Rosso – 63 / $841 271
8. Haas F1 – 29 / $665 797
9. Renault – 8 / $557 416
10. Sauber – 2 / $526 450
11. Manor – 1 / $521 289
По материалам: f1news
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